ดนุชา เผย สภาพัฒน์ ยังไม่เคยศึกษาแลนด์บริดจ์ เเจงเเค่ค้าน‘คลองไทย’ ในสมัยบิ๊กตู่ เหตุไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มองควรเริ่มทำท่าเรือส่งออกฝั่งตะวันตกที่ระนองก่อน ชี้มีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ควบคู่ไปด้วย ประเทศได้ประโยชน์มาก
เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2569ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงกรณี สศช.เคยมีผลการศึกษาว่าโครงการ แลนด์บริดจ์ ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจตั้งเเต่สมัยรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาว่า เรื่อง สศช.ยังไม่ศึกษาเรื่อง แลนด์บริดจ์
แต่สิ่งที่สำนักงานทำในสมัยพล.อ.ประยุทธ์ เป็นเรื่อง “คลองไทย” โดย นายกฯและสมาคมคลองไทย ให้ทาง สศช. ไปดูว่าจะได้ผลประโยชน์อย่างไรบ้าง เราจึงศึกษาในเบื้องต้นว่า คลองไทย มีประโยชน์ออย่างไร ซึ่งมีการเปรียบเทียบกันระหว่าง ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ Southern Economic Corridor กับ แลนด์บริดจ์
โดยผลในการเปรียบเทียบออกมาว่า คลองไทย จะได้ผลประโยชน์ต่ำสุด รองลงมาคือตัว แลนด์บริดจ์ เพราะจะมีการลงทุนสูงมาก แต่ถ้าไม่มีการพัฒนาตัวอุตสาหกรรมเพิ่มเติม เป็นแค่แลนด์บริดจ์ อย่างเดียวนั้น ผลประโยชน์มันจะไม่มาก
แต่ถ้ามาเทียบกันกับการทำ Southern Economic Corridor ซึ่งมีพื้นที่อุตสาหกรรมด้วย เป็นอุตสาหกรรมเบาหรืออะไรที่เป็นการเกษตรในพื้นที่ จะมีประโยชน์มากกว่า พร้อมย้ำว่า ศสช. ไม่เคยศึกษาเรื่องแลนด์บริดจ์อย่างจริงจัง
เมื่อถามย้ำว่าโครงการที่ไม่คุ้มทุน คือโครงการคลองไทยใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า โครงการคลองไทย ที่เราศึกษามาแล้วว่า ถ้าหากทำจะไม่คุ้ม
ส่วนที่ขณะนี้รัฐบาลเดินหน้าทำโครงการแลนด์บริดจ์ สภาพัฒน์มองอย่างไรนั้น นายอนุชา กล่าวว่า ต้องดูว่ารูปแบบโครงการจะมีอะไรบ้าง และการลงทุนจะเป็นอย่างไร ต้องเปรียบเทียบและดูว่า จะได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง เพราะการส่งสินค้าอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ต้องมีพื้นที่อุตสาหกรรม และพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมด้วย
แต่ประเด็นสำคัญตอนนี้ ในประเทศไทยท่าเรือฝั่งตะวันตก ที่เป็นท่าเรือส่งออกสินค้าจริงๆ นั้น ยังไม่มีหาก หากเริ่มต้นจากการทำท่าเรือที่ระนองก่อน แล้วค่อยขยาย ก็ได้เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบที่จะดำเนินโครงการ ว่าจะมีอะไรบ้างซึ่งต้องไปดูในรายละเอียด โดยหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดและจริงจังคือกระทรวงคมนาคม ที่เริ่มมานานแล้ว
เมื่อถามว่าศึกษาแล้วผลสรุปจะคุ้มหรือเหมาะต่อการดำเนินโครงการหรือไม่ นายดนุชา กล่าวว่า ยังตอบตอนนี้ไม่ได้ เพราะต้องดูองค์ประกอบ และรายละเอียดโครงการว่ามีอะไรบ้าง และต้องดูว่าการกระบวนการขั้นตอนเป็นอย่างไร
“แต่ถ้าถามผม ว่าน่าจะทำอะไรอย่างไร ต้องเรียนว่าตอนนี้ฝั่งตะวันตกยังไม่มีท่าเรือที่ส่งออกได้เลย ที่เป็นการส่งออกสินค้าแบบจริงจัง ไม่ใช่เรือเล็กๆน้อยๆ หรือเป็นเรือที่ต้องไปเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ประเทศมาเลเซีย
แต่ถ้าเป็นท่าเรือของเราจริงๆ เชื่อมโยงกับพื้นที่อุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่จะส่งไปทางอินเดีย หรือตะวันออกกลาง และยุโรป ถ้าทำท่าเรือฝั่งตะวันตกได้ ก็เอาสินค้าจากแหลมฉบังมาออกตรงนี้ ก็เป็นประโยชน์กับประเทศ” นายดนุชา กล่าว