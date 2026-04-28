ศุภจี โพสต์แจง 6 ข้อ ดราม่า ไลฟ์ขายทุเรียน คาดการณ์ปีนี้ ผลผลิตมากกว่าปีก่อน 33% จึงต้องวางแผนการตลาดเชิงรุก เพื่อไม่ให้มีผลผลิตส่วนเกิน

วันที่ 28 เม.ย.2569 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ศุภจี สุธรรมพันธุ์ – Suphajee Suthumpun เกี่ยวกับประเด็นไลฟ์สดขายทุเรียน ความว่า ขออนุญาตอธิบายประเด็นการทำ ‘ไลฟ์ คอมเมิร์ซ’ (Live Commerce) ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ เพิ่มเติมดังนี้ นะคะ

  1. เราคาดการณ์ว่า ปีนี้จะมีผลผลิตทุเรียนมากกว่าปีก่อน 33%
  2. เราจึงมีการวางแผนการตลาดเชิงรุก ทั้งการตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ เพื่อไม่ให้มีผลผลิตส่วนเกิน แล้วมาแก้ที่ปลายเหตุ
  3. หนึ่งในช่องทางการตลาด คือ Live Commerce ซึ่งจะสามารถช่วยกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
  4. เราได้ทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์หลายคนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งแต่ละท่านมีวิธีการตลาดที่แตกต่างกันไป โดยกระทรวงไม่ได้มีการสนับสนุนรายใดเป็นพิเศษค่ะ
  5. ในส่วนของคุณพิมรี่พาย ทราบว่าเธอมีความตั้งใจจะช่วยเหลือเกษตรกร โดยการซื้อ/ขายเป็นการตกลงตามความพอใจระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ สำหรับเทคนิคการขายและการทำโปรโมชั่นของคุณพิมรี่พายอาจจะมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาเฉพาะของเธอ
    ส่วนที่หลายคนกังวลว่า สินค้าอาจจะไม่ตรงปก เข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะ เพราะกระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนแรงมากขนาดนี้ จะเป็นที่จับตา และหน่วยงานกำกับดูแลก็ควรติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วค่ะ
  6. ส่วนเรื่องราคาทุเรียน ณ ปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ดีตามที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ข้อมูลไปแล้วว่า ราคาท้องตลาด เกรดส่งออก AB อยู่ที่กิโลกรัมละ 135 -150 บาท เกรด C อยู่ที่กิโลกรัมละ 90 – 100 บาท เกรด D อยู่ที่กิโลกรัมละ 70 – 80 บาท เกรดคละอยู่ที่กิโลกรัมละ 125 – 130 บาท โดยในแต่ละช่วงราคาจะแตกต่างกันตามคุณภาพของผลผลิต

ขอเรียนว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ ในการทำ Live Commerce ก็เพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินที่กำลังจะออกมามาก และเพื่อให้ผลผลิตส่งถึงมือผู้บริโภค ที่เป็นพี่น้องประชาชนในประเทศ ได้อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะ

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ก้อง ปิยะ สุดอาลัย หนุ่มรายการดัง BOYS VIBE หลับให้สบายนะ คอมเมนต์ตกใจเศร้ามาก
2

สุดสะเทือนใจ หนุ่มดับเพลิงทิ้งงานวันเกิดสาว 4 ขวบ พาพยาบาลสาวเข้าโรงแรม
3

เปิดโพสต์สุดท้าย นักแสดงหนุ่ม ‘จอเจ’ บีบหัวใจแม่โพสต์ถึงลูกชายจากไปแล้ว
4

ราคาทองวันนี้ 3 ส.ค.69 ประกาศแล้ว อัปเดตล่าสุด ตลาดราคาทองคำวันนี้
5

พ่อแม่หัวใจสลาย พบลูกชาย วัย 22 ปี เสียชีวิตสลดในบ้านกลางสวน
6

หมอช้าง เปิดราศีเฮงแรงไม่เหนื่อยฟรี ราศีระวังครั้งสุดท้ายที่จะโดน ราศีดวงงานพลิก
7

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน พายุไต้ฝุ่นดอลฟิน ไม่เข้าไทย แต่ทำฝนตกหนัก 7-9 ส.ค.นี้ โดยเฉพาะใน 2 ภาค
8

อดีตไอดอลสาว เปิดตัวบนแพลตฟอร์มผู้ใหญ่ เผยเหตุทำไมเลือกเส้นทางนี้
9

ไม่ต้องออกกำลังกายหนัก! หญิงวัย 40 ลด 3 กก. ใน 4 เดือน แค่เปลี่ยนเส้นทางเดิน
10

ทนายอั๋น ยอมรับ รู้จัก 'คนนามสกุลเดียวกัน' เคยเข้าคุก16ปี คดียาเสพติด ส่อซวยเพิ่มเพราะปาก