“ประเสริฐ” เสียใจเหตุ “ครูสาว” ถูกหนุ่มบิ๊กไบค์คลั่ง กราดยิงเสียชีวิตที่อยุธยา ชี้เป็นเหตุสะเทือนใจ สั่ง ศธ. ตามคดีใกล้ชิด ยันเยียวยาตามสิทธิ์เต็มที่
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณี น.ส.ปภัสรา เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) จ.พระนครศรีอยุธยา เสียชีวิต จากเหตุชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนยิงว่า เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนขวัญ ในนามกระทรวงศึกษาธิการต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูที่เสียชีวิต
โดยเรื่องนี้ได้สั่งการให้ติดตามคดีอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานงานฝ่ายความมั่นคง เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม และต้องให้ความสำคัญกับคดี เพราะครูเสียชีวิตถือเป็นเรื่องใหญ่ รวมถึงมีการพิจารณาเรื่องการเยียวยาตามสิทธิ์ที่จะได้รับอย่างเต็มที่ และเมื่อวานนี้ได้สั่งการให้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรม และช่วยเหลือในเบื้องต้นไปบางส่วนแล้ว
นายประเสริฐ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมต้องตระหนักว่า เหตุเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครสังคมต้องช่วยกันดู รวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนด้วย
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