ม็อบรถรับจ้าง บุกทำเนียบ จี้นายกฯ คุมแอปพลิเคชั่นเรียกรถให้เป็นธรรม แก้กฎหมายสู้วิกฤตน้ำมันแพง พัฒนาแอปเรียกรถของภาครัฐ ชงขยายอายุรถแท็กซี่
เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนินกลาง หน้าประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างสาธารณะ 5 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ สมาคมลูกเหล็กทีมรถรับจ้างสาธารณะ สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV รับจ้าง และสมาคมไรเดอร์ไทย
นำโดย นายวรพล แกมขุนทด เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งแก้ไขปัญหากฎหมายและผลกระทบด้านต้นทุนการประกอบอาชีพ
โดยกลุ่มผู้ชุมนุม ระบุว่า ปัจจุบันผู้ขับขี่รถสาธารณะ ทั้งแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อ และรถโดยสารรับจ้าง กำลังเผชิญภาระต้นทุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อรายได้และความอยู่รอดของผู้ประกอบอาชีพ
ทั้งนี้ กลุ่มสมาคม ได้ยื่นข้อเรียกร้องสำคัญต่อรัฐบาล 6 ประเด็น ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายกับแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็นธรรมและเข้มงวด การกำหนดบทลงโทษต่อแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการในประเทศไทยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
การผลักดันให้รัฐพัฒนาแอปพลิเคชันบริการรถรับจ้างสาธารณะของภาครัฐ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับรถรับจ้าง เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ ยังเสนอให้แก้ไขอายุการใช้งานรถแท็กซี่ จากเดิมไม่เกิน 9 ปี เป็น 12 ปี และขยายเป็น 15 ปีสำหรับรถแท็กซี่ไฟฟ้า ตลอดจนขอให้ภาครัฐมีอำนาจกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
จากนั้น นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม ได้เดินทางออกมา รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว และได้ร่วมพูดคุยหารือกับทางกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างสาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง