พริษฐ์ ดักคอ โสภณ อย่าซ้ำรอย ‘วันนอร์’ ปัดตกคำร้องสอบป.ป.ช. บอกมี 2 ทางเข้าชื่อสอย จี้ประธานสภา ออกหลักเกณฑ์ให้ชัดใช้ดุลยพินิจอะไรพิจารณาคำร้อง ถามเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อไหร่ ลั่น ร่างกม.พร้อมแล้ว
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 28 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการรวบรวมรายชื่อสมาชิกรัฐสภา ยื่นต่อประธานรัฐสภา เพื่อส่งศาลฎีกาให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในคดีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรมว.คมนาคม ซุกหุ้น ว่า เป็นประเด็นที่เราได้มีการสื่อสารต่อสาธารณะ
การประชุมฝ่ายค้านวันนี้ ตนจะสื่อสารให้กับพรรครวมฝ่ายค้านอื่น และหลังจาก ป.ป.ช.ยกคำร้องนายศักดิ์สยาม พรรคมองว่าการแถลงข่าวของป.ป.ช. เสี่ยงจะเป็นการฟอกขาว เพราะข้อเท็จจริงชี้ชัดว่าซุกหุ้น ดังนั้น จึงต้องใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 เข้าชื่อร้องขอให้ประธานรัฐสภา ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา ตั้งคณะกรรมการไต่สวน กรรมการป.ป.ช. ข้อหาการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาชน ได้เริ่มยกคำร้องแล้ว การเข้าชื่อมี 2 ช่องทางคือ เข้าชื่อผ่านสมาชิกรัฐสภา ต้องใช้ 140 เสียง ซึ่งสส. ของพรรคประชาชนมีอยู่แล้ว 119 คน ฉะนั้น เราจะหารายชื่อเพิ่ม 2 ทาง คือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านที่จะหารือในห้องประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านวันนี้ และคาดว่าน่าจะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นที่จะร่วมเข้าชื่อเพียงพอ จนถึง 140 ชื่อ
ส่วนอีกทางคือ สว. ที่สนใจเข้าร่วมลงชื่อด้วย เบื้องต้นมีสว.แสดงความประสงค์ 10 กว่าคน และอีก 1 ช่องทางที่สามารถเข้าชื่อได้ คือภาคประชาชนที่ต้องใช้ 20,000 รายชื่อ จึงอยากเชิญชวนประชาชน ที่เห็นว่ามติของป.ป.ช. เข้าข่ายการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อยากให้เข้าชื่อเสนอเข้ามาอีกทางหนึ่ง
“เชื่อว่าหากมีการเข้าชื่อทั้ง 2 ทาง คู่ขนานกัน จะคลายข้อกังวลที่บางคนคิดว่าประธานสภาฯ เมื่อได้รับเรื่องแล้วจะใช้ดุลพินิจปัดตกเรื่องร้องเรียนไปยังศาลฎีกา เหมือนกรณี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานสภาฯ ได้ทำไปก่อนที่จะยุบสภา 120 วัน กรณีกรรมการป.ป.ช.หรือไม่” นายพริษฐ์ กล่าว
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้คงได้เห็นท่าทีของพรรคอื่น เพราะตนได้ประสานมาบ้างแล้ว ซึ่งเข้าใจว่าบางพรรคอาจจะฟังคำชี้แจงหรือคำหารือจากตนในวันนี้ แล้วจะนำข้อมูลไปประชุมพรรคประชาชนในช่วงบ่ายวันนี้ (28 เม.ย.)
เมื่อถามว่าสิ่งที่ยากกว่าคือประธานสภาฯ จะยื่นเรื่องไปที่ศาลฎีกา จะต้องคุยนอกรอบก่อนหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ควรขึ้นอยู่กับการคุยนอกรอบ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญสมาชิกรัฐสภาไม่สามารถส่งเรื่องตรงไปยังศาลฎีกาได้ ซึ่งต้องผ่านประธานสภาฯ และประธานสภาฯ ต้องใช้ดุลพินิจว่าจะส่งหรือไม่
ที่ผ่านมานายวันมูหะมัดนอร์ ก็เคยปัดตกเรื่องร้องเรียนกรรมการป.ป.ช. ในคดีนาฬิกาเพื่อนของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกฯ ซึ่งนายวันมูหะมัดนอร์ ได้ใช้ดุลยพินิจปัดตกคำร้องโดยไม่มีคำอธิบายใดๆ ก่อนที่มีการยุบสภา และดุลยพินิจอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกังวลใจเช่นกันคือเรื่องกรอบเวลา เพราะกรณีของนายวันมูหะมัดนอร์ ใช้เวลาพิจารณาถึง 10 เดือน สุดท้ายก็ปัดตก
นายพริษฐ์ กล่าวว่า จึงอยากเรียกร้อง ให้นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ให้ความชัดเจนว่าจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าชื่อทั้ง 2 ระบบอย่างไร เช่น การตัดสินใจว่าจะทำบนพื้นฐาน ว่าคดีนั้นเกี่ยวข้องกับนักการเมืองพรรคใด หรือชัดเจนว่าจะใช้กรอบเวลาพิจารณาไม่เกินกี่วัน กี่เดือน
เรื่องนี้ก็จะคลายข้อกังวลกับประชาชนได้ ทั้งนี้ สิ่งที่เรากำลังทำคู่ขนานกันอยู่คือ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 236 โดยการตัดดุลยพินิจของประธานออก ก็จะทำให้คำร้องที่ส่งไปยังประธานสภาฯ จะเป็นเพียงทางผ่าน ไม่มีอำนาจปัดตกข้อร้องเรียนและเรื่องจะไปถึงศาล
เรื่องนี้อยู่ในอำนาจของนายโสภณเช่นกัน เพราะได้ยื่นร่างฉบับดังกล่าวไปตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเราพร้อมพิจารณาทันทีที่ประธานสภาฯ บรรจุระเบียบประชุม และนัดประชุมร่วมรัฐสภา เมื่อผ่านวาระ 1 ไปได้ก็เชื่อ ใช้เวลาไม่นานในการพิจารณา 3 วาระ
“อยากฝากคำถามไปยังประธานสภาฯ 2 ข้อ คือ 1.ใช้เกณฑ์อะไร พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อป.ป.ช. ตามมาตรา 236 จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างไร ว่าจะพิจารณาโดยหลักการและเหตุผลโดยไม่ได้ยึดติดว่าคดีนั้นเป็นของพรรคท่านหรือไม่ และ 2.จะเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อไหร่ เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและระเบียบวาระอื่นๆที่ขณะนี้พร้อมพิจารณาแล้ว” นายพริษฐ์ กล่าว
นายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่า การหารือวิปฝ่ายค้านวันนี้ เกี่ยวกับการยืนยันร่างกฎหมายที่ค้างจากสภาฯ ชุดก่อนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งตามกรอบเวลาต้องยืนยันก่อนวันที่ 12 พ.ค. นี้ เช่น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อากาศสะอาด ร่าง พ.ร.บ.PRTR พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ที่ยังไม่ได้รับความชัดเจนจากรัฐบาล
หากโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านมาแล้ว และตั้งวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการ และจะมีการเชิญตัวแทนรัฐบาลมาชี้แจงในประเด็นนี้ ก่อนที่จะถึงเดดไลน์ตามกรอบกฎหมาย