‘พริษฐ์’ อุบชื่อแคนดิเดตชิง ผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาชน ขอรอเปิดตัว 5 พ.ค.นี้ ยัน ตรวจสอบคุณสมบัติเข้มข้น ไม่กังวลโดนแฉย้อนหลัง
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 28 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวที่พรรคประชาชนจะส่ง นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ “ดร.โจ” ลงชิงผู้ว่าฯ กทม.
โดยนายพริษฐ์ กล่าวว่า พรรคประชาชนได้ประกาศไปแล้วว่า วันที่ 5 เดือน พ.ค.นี้ เวลา 17.00 น. จะมีการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำนวน 50 เขต 50 คน ตนไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นใคร ต้องรอการแถลงข่าวในวันนั้น
เมื่อถามว่า เวลาหาเสียงเพียง 2 เดือนจะทันหรือไม่ สำหรับการออกนโยบายต่างๆ นายพริษฐ์ กล่าวว่าพรรคได้เตรียมความพร้อมสนามกทม.มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพิ่งมาเตรียมความพร้อมในวันแถลงข่าว 5 พ.ค.นี้
ซึ่งผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคได้มีการเปิดเผยรายชื่อมาเบื้องต้นแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการเปิดเผยรายชื่อให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของพรรคว่า ใครมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมประการใด ขณะที่นโยบายก็ได้ผลักดันอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ตนอยากให้มองภาพใหญ่ว่า การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่กทม. ต้องอาศัยหลายกลไกคู่ขนานกันไป
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า การเตรียมความพร้อมของนโยบายที่จะนำเสนอต่อประชาชนในสนามเลือกตั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หรือเสนอข้อบัญญัติในสภากทม. ก็ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว และจะลงรายละเอียดในวันแถลงข่าวเปิดตัว
ทั้งนี้ สส.กทม.ของพรรคให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กทม. เนื่องจาก พ.ร.บ.กทม. ปี 2528 ทำให้ผู้ว่าฯ กทม.ที่มาจากการเลือกตั้ง มีอำนาจค่อนข้างจำกัด ในการแก้ปัญหาที่กระทบต่อคนกทม. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรหรือน้ำท่วม
ดังนั้น สภาชุดที่ผ่านมา สส.พรรคประชาชน ได้ยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.กทม. และนำเสนอในสภาชุดนี้ไปแล้ว เพื่อทำให้ กทม. มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ทันสมัย และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็น ซึ่งเป็นร่างที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีว่าจะเซ็นรับรองหรือไม่ ยืนยันว่าพรรคประชาชนทำงานและการแก้ปัญหาให้คนกทม.มาอย่างต่อเนื่องและมีหลายรูปแบบ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเปิดตัวผู้สมัครแค่นั้น
เมื่อถามว่า พรรคมีความมั่นใจแค่ไหน เพราะบางพรรคการเมืองใหญ่อาจจะไม่ส่งผู้สมัคร นายพริษฐ์ กล่าวว่า เรื่องนี้อาจจะไม่ได้โฟกัสว่าพรรคไหนส่งไม่ส่ง หรือผู้สมัครคนใดจะสมัครหรือไม่สมัคร
ส่วนตัวคิดว่าหน้าที่ของพรรค คือ จัดทำข้อเสนออย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อทำให้คนกทม.มั่นใจว่า หากให้โอกาสพรรคประชาชนในสนามกทม. เหมือนกับให้โอกาสในสนาม สส. ก็จะทำให้ชีวิตของคนกทม. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
เมื่อถามว่า พรรคมีเหตุผลใดจึงเลือกผู้สมัครคนนี้ และมีการตรวจสอบประวัติเข้มข้นแล้วหรือไม่ ที่จะไม่โดนแฉย้อนหลังกับประวัติที่ผ่านมา นายพริษฐ์ กล่าวว่า ตนขอพูดในภาพรวมโดยไม่ได้เจาะจงใครหรือให้คำใบ้ ยืนยันว่าในการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคในสนามเลือกตั้งต่างๆ ได้ให้ความสำคัญในหลายปัจจัย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิสัยทัศน์หรือแนวคิดนโยบาย หากได้รับเลือกจากประชาชนแล้ว จะแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นได้อย่างไร พรรคดูในเรื่องของการสอดคล้อง และการทำงานร่วมกัน ที่ต้องการให้ราบรื่นกับทุกภาคส่วนของพรรค รวมไปถึงผู้สมัคร ส.ก.
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ยืนยันว่าพรรคเข้มงวดเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครกับการคัดกรอง และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน เห็นได้จากการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร ส.ก.ของพรรค และให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตรวจสอบได้
ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่มีการตรวจสอบมาก่อนหน้านั้นแล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการคัดเลือกผู้สมัคร ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนมาแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของพรรค