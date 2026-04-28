ไอติม จับโป๊ะ! พูดไม่ตรงกัน ขายทุเรียนลูกละ 100 ตกลงเกรดเอหรือไม่ งงคลิปโปรโมทบอกพรีเมียม แต่พณ.โร่แจงเกรดรองลงมา แถมเช้านี้ โยนเผือกไม่รู้อีกว่าจะขายสินค้าอะไรบ้าง ทั้งที่หน้า รมต.โชว์หรากลางไลฟ์ แนะถ้าไปไลฟ์ได้ก็มาช่วยชี้แจงในสภาฯด้วย เกษตรกรจะได้คลายกังวล
เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีที่จะมีการไลฟ์สดของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ และพิมรี่พาย อินฟูลเอนเซอร์ชื่อดัง เย็นวันนี้ ตนขอเป็นตัวแทนของประชาชนสะท้อนความกังวลใจที่ชาวสวนทุเรียนมี คือเรื่องการไลฟ์ ซึ่งส่งสัญญาณว่าราคาจะอยู่ที่ลูกละ 100 บาท
ชาวสวนทุเรียนกังวลใจมากว่าจะเป็นการตัดหรือสร้างแรงกดดันให้ราคาหน้าสวนลดลงมากว่าที่ควรจะเป็น ถือว่ากระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรจำนวนมาก
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ตนนั่งดูคำชี้แจงของกระทรวงพาณิชย์ ยังมีข้อสงสัยอยู่ จึงขอฝากถามกลับไป ตอนแรกกระทรวงพาณิชย์พยายามชี้แจงว่าทุเรียนที่นำมาไลฟ์สดไม่ได้เป็นเกรดเอ จะเป็นทุเรียนราคาสูง แต่เป็นเกรดรองลงมา
เมื่อตนย้อนไปดูไลฟ์สดของพิมรี่พาย ที่โปรโมทและนางศุภจีก็ยืนตรงนั้น ตนย้ำว่ามีการใช้คำว่าเกรดพรีเมียม ใช้คำว่าเนื้อเอ และเมื่อดูจากรูปร่างหน้าตาของทุเรียนก็ดูเหมือนเป็นทุเรียนเกรดเอ หรือเกรดพรีเมียม
“หากจะให้พูดตามตรง คงมีใครสักคนไม่พูดความจริง เพราะกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าเป็นเกรดรอง แต่ทางอินฟูลฯ พูดชัดว่าเกรดพรีเมียมหรือเกรดเอ ฉะนั้น อยากให้กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าใครพูดจริงหรือไม่จริงกันแน่” นายพริษฐ์ กล่าว
เมื่อเช้า มีชุดคำอธิบายใหม่ กระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งว่าตัวสินค้าที่ถูกนำมาขายในไลฟ์สด กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง เหมือนจะบอกว่าไม่รู้ว่ามีสินค้าประเภทไหน มีราคาเท่าไหร่ แต่เมื่อวาน (27 เม.ย.) ยังมีคำชี้แจงอยู่เลยว่าเป็นทุเรียนเกรดรอง จะบอกว่าไม่รู้ ก็คงไม่ได้ เพราะรัฐมนตรียังยืนอยู่ในคลิปโปรโมท ได้ยินทั้งสรรพคุณเรื่องการพูดถึงเกรด รวมถึงราคา ฉะนั้น สังคมคงจับตาดูไลฟ์สด เพื่อดูว่าจะชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกังวลของชาวสวนทุเรียนอย่างไร
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า อยากฝากถึงนางศุภจีว่า นอกจากจะไลฟ์สดคืนนี้แล้ว อยากให้จัดสรรเวลามาตอบการอภิปรายในสภาฯด้วย เพราะเราจะมีการอภิปรายต่อเนื่อง เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งในการตั้งคำถามถึงรัฐบาลแน่นอน ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับนั้น รัฐมนตรีขอมาชี้แจงในสภาฯ ได้อยู่แล้ว และเมื่อเผชิญกับคำถามจากสังคมจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้มาคลายข้อกังวลแก่เกษตรกร
เมื่อถามว่าจะยกระดับเป็นกระทู้ถมสดเลยหรือไม่ หากเย็นนี้ไม่มีการชี้แจงในไลฟ์ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ต้องรอดูเพราะมีหลายประเด็นที่จะตรวจสอบ เบื้องต้นกระทู้ถามสดในวันพฤหัสบดีนี้ จะเป็นของฝ่ายรัฐบาล 1 กระทู้ 1 กระทู้ของพรรคประชาชน และอีก 1 กระทู้ของพรรคกล้าธรรม
ส่วนจะเป็นหัวข้ออะไรหรือสอบถามใคร ตามข้อบังคับเราต้องแจ้งตอนเช้าวันประชุม และมีหลายประเด็นที่เราต้องการคำตอบจากรัฐบาล แน่นอนว่าเรื่องทุเรียนเป็นประเด็นหนึ่ง แต่ขอดูก่อน เพราะมีญัตติเรื่องพืชผลเกษตรแล้ว
เมื่อถามว่านางศุภจี เล่นการเมืองแบบภาพลักษณ์หรือไม่ เนื่องจากเชิญอินฟูลเอนเซอร์มาบ่อยและในระยะยาว วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้จะยั่งยืนหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ตนมองว่าการดึงอินฟูลฯมาช่วยไม่ใช่เรื่องผิดเสมอไป แต่มีข้อกังวล 2 อย่างคือ เรื่องราคา และแนวทางการจัดการพืชผล ต้องจัดการอย่างตรงจุด
การแก้ไขพืชผลแต่ละชนิดไม่ควรเหมือนกัน ควรขึ้นอยู่กับปัญหาที่พืชผลแต่ละชนิดเผชิญอยู่ เช่น มะม่วง ก็ควรใช้วิธีหนึ่ง ทุเรียนก็ใช้วิธีหนึ่ง สิ่งที่ชาวสวนทุเรียนต้องการมากที่สุดไม่ใช่เรื่องราคา แต่เป็นเรื่องต้นทุน เช่น ปุ๋ย ที่เกิดจากวิกฤตพลังงาน อย่ามองว่าแนวทางใดต้องใช้กับพืชผลทุกประเภท