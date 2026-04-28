‘อรรถกร’ เผยกล้าธรรมร่วมงานพรรคประชาชนราบรื่น ชี้ ‘ธรรมนัส’ ตรงไปตรงมา กั๊กร่วมลงชื่อฝ่ายค้าน ยื่นสอบ ป.ป.ช. ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ คดี ‘ศักดิ์สยาม’
28 เม.ย. 2569 ที่โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน นายอรรถกร ศิริลัทธิยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม กล่าวถึงบทบาทของพรรคกล้าธรรมในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ตนได้เปิดอกพูดคุยกับตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านตั้งแต่วันแรกที่มีการประชุมวิปฝ่ายค้าน ตนบอกไปแล้วว่าแนวทางการทำงานของพรรคกล้าธรรมจะทำงานอย่างตรงไปตรงมา แต่อะไรที่เห็นไม่ตรงกัน เราก็จะแจ้งเขา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และทำงานกันได้ด้วยดีตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา
เมื่อถามว่าทำงานกับพรรคประชาชนเป็นอย่างไรบ้าง นายอรรถกร กล่าวว่า ทำงานร่วมกันโดยไม่มีปัญหา ตนเป็นแนวทำงานแบบพูดตรงๆ และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ก็ทำงานตรงไปตรงมา เราเชื่อว่าการทำงานแบบนี้ดีที่สุด แต่ละฝ่ายจะได้ไม่ต้องลำบากใจ และไม่ต้องเดาว่าพรรคกล้าธรรมจะทำอย่างโน้นอย่างนี้หรือไม่ ตนทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้
เมื่อถามว่าพรรคกล้าธรรมจะร่วมลงชื่อยื่นต่อประธานสภาฯ เพื่อส่งศาลฎีกาให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในคดีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม ด้วยหรือไม่
นายอรรถกร กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมวิปฝ่ายค้านอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งแต่ละพรรคแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ ตนบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ต้องมาคุยกับกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคกล้าธรรมก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไร ซึ่งเขายินดีจะทำงานในลักษณะนี้ ดีกว่าไปรับปากเห็นด้วย แล้วมาเปลี่ยนทีหลัง
เมื่อถามว่าในพรรคได้มีการพูดคุยกันแล้วหรือยัง นายอรรถกร กล่าวว่า จะคุยในอีก 1-2 วันนี้