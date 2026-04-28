ผบ.ทบ.ลงนาม แต่งตั้งนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน 228 ตำแหน่ง จัดทัพพร้อมรับมือสถานการณ์ชายแดนและภัยคุกคามรอบด้าน
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2569 พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 121/2569 แต่งตั้งนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน (โผผู้พัน) จำนวน 228 นาย ทั้งเหล่า ราบ ม้า ปืน รบพิเศษ สื่อสาร ทหารช่าง นักบิน ในทุกกองทัพภาค
โดยเฉพาะในภาคอีสาน มีการหมุนเวียนตำแหน่งในหลายกองพัน แต่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์การสู้รบไทย-กัมพูชา ยังคงเดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยน เช่นเดียวกับ ชายแดนภาคเหนือมีการขยับหลายตำแหน่ง รับสถาการณ์ที่กำลังปรับเปลี่ยนในอนาคต
ที่น่าสนใจคือ กองทัพภาคที่ 4 มีการปรับเปลี่ยนหลายกองพัน ทั้งทหารราบ และ ทหารพราน รองรับการควบคุมดูแลรักษาพื้นที่ปลอดภัยตามนโยบายของกองทัพบกท่ามกลางปัญหาที่สลับซ้อนมากขึ้น
กองทัพภาคที่ 1 ปรับย้ายในส่วนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 902 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เช่น พ.ท.เจริญชัย เจริญเดช เป็น ผบ.ป.1 พัน.1 รอ. พ.ท.วนัฐพล พุ่มโพธิ์ทอง เป็น ผบ.ป.1 พัน.11รอ. พ.ท.โอฬาร ขอร่ม เป็น ผบ.ร.902 พัน.2 รอ.
พ.ท.นิติเทพ บารมี เป็น ผบ.ร.12 พัน.2 รอ. พ.ท.ณัฐพร เมนะคงคา เป็น ผบ.ม. 1 พัน.1 รอ. พ.ท.ธนาธิป มานะยิ่ง ผบ.ม.5 พัน.23 รอ. พ.ท.ยุทธภูมิ รัตน์อ่อน เป็น ผบ.ม.พัน.27 พ.ท.ยุทธพงศ์ ขวัญม่วง เป็น ผบ.ม.พัน.29 รอ. พ.ท.ณัติรุจน์ เกียรติธริศพลเป็น ผบ.ม.พัน.19 พล.ร.9
กองทัพภาคที่ 2 ปรับในส่วนของกองพลทหารราบที่ 3 กองพลทหารราบที่ 6 และ กองพลทหารม้าที่ 3 พ.อ.เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น เป็น ผบ.กรมทหารพรานที่ 22 พ.อ.นิติกร ศรีคำ เป็น ผบ. กรมทหารพรานที่ 26 พ.ท.จิรานุวัฒน์ ศรีหอม เป็น ผบ.ร.16 พัน.1
พ.ท.ทัตชัย เพ็ชนิล เป็น ผบ.ร.13 พัน.2 พ.อ.ธลัด พูลสวัสดิ์ เป็น ผบ.กรมทหารพรานที่ 23 พ.ท.วิทวัส สิงห์นันท์ เป็นผบ.ร.3 พัน.3 พ.อ.อภิรักษ์ มหามณี เป็น ผบ.ร.8 พัน.1
กองทัพภาคที่ 3 ปรับย้ายในส่วนของกองพลทหารม้าที่ 1 กองพลทหารราบที่ 4 กองพลทหารราบที่ 7 เช่น พ.ท.ณัฐพงศ์ ศิริตานนท์ เป็น ผบ.ม.7 พัน.14 พ.ท.วิจิตร ฤกษ์วิรี เป็น ผบ.ร.14 พัน.1 พ.อ.ขวัญเอก รัชดาธนวัฒน์ ผบ.พัน.มทบ.33 พ.ท.นัฐกรณ์ บุญเรือง ผบ.พัน.สห.31 พ.อ.สหชัย พรหมตรุษ เป็น ผบ.ม.พัน.12 พล.ม.1 พ.ท.จีระศักดิ์ จันทร์แจ่มแจ้ง ผบ.ร.17พัน.4
กองทัพภาคที่ 4 ปรับย้ายในส่วนของกองพลทหารราบที่ 5 กองพลทหารราบที่ 15 กองกำลังทหารพราน จชต. พ.อ.ณัฐวุฒิ มาฆะเซ็น ผบ.ร.15 พัน.1 พ.ท.อินทัช รอดทอง ผบ.ร.25 พัน.2 พ.ท.ปรีเปรม เรืองดิษฐ์ ผบ.ร.25 พัน.3 พ.ท.วรุณโรจน์ ภูมิชาติ เป็น ผบ.ร.25 พัน.1 พ.อ.สกล มีสัมฤทธิ์ ผบ.ร.15 พัน.4
พ.อ.ชาญฤทธิ์ ฮันสราช เป็น ผบ.กรมทหารพรานที่ 49 พ.อ.ณัฐพล สุนทรนนท์ เป็น ผบ.กรมทหารพรานที่ 43 พ.อ.วิทยา สาริยา เป็น ผบ.กรมทหารพรานที่ 45 พ.ท.ชณห์พัทธ์ สามบุญเรือง เป็น ผบ.ร.152 พัน .2 พ.ท.ปัญญา ไชยชนะ เป็น ผบ.ร.151 พัน.2 พ.ท.ชัชชล ฤทธิมนตร ผบ.ป.5 พัน.25
นอกจากนั้น ยังมีรายชื่อที่น่าสนใจในเหล่าอื่นๆ เช่น พ.ท.ภาณุวัฒน์ สง่างาม เป็น ผบ.รพศ.5 พัน.2 พ.ท.ภาณุฑัต เรืองทอง เป็น ผบ.รพศ.พัน.2 พ.ท.กิติศักดื โสวจัสสตากุล รอง ผบ.พัน .ปพ. เป็น ผบ.พัน.รพศ.ศสพ. พ.ท.ปัญญาสิทธิ์ แป้นแก้ว เป็น ผบ.ปตอ.1 พัน.6
พ.ท.ณัฐภัทร ศรีเชียงสา ผบ.ปตอ.2 พัน.2 พ.ท.พฑฒิพล วิบูลสุข เป็น ผบ.ปตอ.1 พัน.3 พ.ท.ณัฐณรงค์ ชื่นดารา ผบ.ป.72 พัน .722 พ.ท.ชิติสรรค์ งามสง่า เป็น ผบ.ป.71 พัน.712 พ.ท.อภิชัย ลิ้มสุวิชาโน เป็น ผบ.พัน.รร.ร.ศูนย์การทหารราบ
พ.ท.ศรันย์ หินเธาว์ เป็น ผบ.พัน รร.ม.ศูนย์การทหารม้า พ.ท.ธันยา ชมภูนอก เป็น ผบ.พัน.บ.1 พ.ท.กชฎ อารีราษฎร์ เป็น ผบ.พัน ศบบ.