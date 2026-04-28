กล้าธรรม จัดทัพใหม่ “ธรรมนัส” นั่งหัวหน้า “ไผ่ ลิกค์” เลขาฯ “นฤมล” เหรัญญิก ดัน สส.ใหม่ นั่ง กก.บห. “เฉลิมชัย-ปวีณา” นั่งที่ปรึกษาผู้กอง
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 เม.ย. 2569 ที่โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ พรรคกล้าธรรม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม
โดยมีแกนนำพรรค สส. และสมาชิกพรรค เข้าร่วมกันอย่างคึกคัก โดยมีวาระสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)
ที่ประชุมได้เลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ภายหลัง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก พรรคกล้าธรรม ได้เสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนต่อไป
จากนั้น ที่ประชุมจึงดำเนินการวาระลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรค รวมถึง กก.บห. ตำแหน่งอื่นๆ
สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคกล้าธรรมชุดใหม่ ประกอบด้วย
1.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค
2.นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรค
3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก
4.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรค
5.นายอิทธิ ศิริลัทธิยากร กรรมการบริหาร
6.นางสาวณภาภัช อัญชสาณิชมน กรรมการบริหาร
7.นายจรัญ จันทร์แก้ว กรรมการบริหาร
8.นายสุชาติ อุสาหะ กรรมการบริหาร
9.นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ กรรมการบริหาร
10.พลเรือโทนิรัตน์ ทากุดเรือ กรรมการบริหาร
11.นายนิกร ซัจเดว กรรมการบริหาร
12.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข กรรมการบริหาร
13.นายภูรินทร์ เชิดชื่น กรรมการบริหาร
14.นายสมศักดิ์ แสงอารยะกุล กรรมการบริหาร
15.นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ กรรมการบริหาร
16.นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหาร
17.นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ กรรมการบริหาร
18.นายประมวล พงศ์ถาวราเดช กรรมการบริหาร
19.ดร.เจนจิรา รัตนเพียร กรรมการบริหาร
20.นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ กรรมการบริหาร
21.นายไพโรจน์ ตันบรรจง กรรมการบริหาร
สำหรับรองหัวหน้าพรรค มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วย
1.พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่
2.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
3.นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
4.นายอัครา พรหมเผ่า
5.นายนัจมุดดีน อูมา
6.นายเอกราช ช่างเหลา
7.นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ
8.นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว
9.จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ
10.นายองอาจ วงษ์ประยูร
11.นางรัชนี พลซื่อ
12.พันโทสินธพ แก้วพิจิตร
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการแต่งตั้ง นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา เป็นโฆษกพรรค รวมถึงตำแหน่งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน, นางปวีณา หงสกุล และ พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข