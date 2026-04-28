รองโฆษก ปชป. อัด ‘ศุภจี’ อย่าโยนให้อินฟลูฯ ทั้งที่ร่วมไลฟ์บอกขายทุเรียนลูกละ 100 บาท ชี้นำราคาต่ำเกินจริง กระทบกลไกตลาด
วันที่ 28 เม.ย. 2569 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายพศิน ปิตุเตชะ สส.ระยอง และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ร่วมทำคอนเทนต์ขายทุเรียนในราคาลูกละ 100 บาทกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งถูกพี่น้องชาวสวนทุเรียนทั่วไทยทัวร์ลงวิจารณ์อย่างกว้างขวาง
โดยระบุว่า ตอนแรกตนยินดีที่ผู้บริหารระดับประเทศให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่รับฟังปัญหาผลไม้ตกต่ำ ซึ่งตนได้ยื่นญัตติขอตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ ให้แก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ ในสภาฯ
“ที่น่ากังวลมากกว่าคือการสื่อสารเรื่องราคาที่สร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อกลไกตลาด ชี้นำการตลาดว่า ทุเรียนลูกละ 100 บาท ทั้งที่ทุเรียนภาคตะวันออกเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมที่มีต้นทุนการผลิตสูง และมีราคาตลาดที่แท้จริงอยู่ที่กิโลกรัมละกว่า 100-200 บาท การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ชี้นำราคาที่ต่ำเกินจริง ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดและส่งผลเสียต่อเกษตรกรในระยะยาว”
“ชาวสวนรักทุเรียนเหมือนลูก พวกเขาเฝ้าปั้น ดูแลผลผลิตอย่างยากลำบากในแต่ละปี พอได้ยินกระแสทุเรียนลูกละร้อยต่างไม่สบายใจ เพราะลำพังแค่ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรงก็แทบไม่คุ้มทุนแล้ว พูดแล้วอยากจะร้องไห้”
“พอกระแสลูกละ 100 บาทออกไป ตอนแรกทุเรียนราคาตก ผมบอกว่าเดี๋ยวไปพูดในสภาให้ อาทิตย์นึงกลับมา เขาถามว่าผมพูดภาษาอะไร ทุเรียนเหลือลูกละ 100 บาท ผมก็บอกว่าผมพูดภาษาระยองนี่แหละครับ”
นายพศิน กล่าวต่อว่า ส่วนที่นางศุภจีปฏิเสธว่าการขายเป็นเรื่องของอินฟลูฯ นั้น ท่านจะปฏิเสธไม่ได้เพราะไปร่วมเฟรมในการขายทุเรียนลูกละ 100 บาทด้วย
นายพศิน กล่าวอีกว่า อยากให้รัฐมนตรีและรัฐบาลสื่อสารด้วยความเข้าใจถึงหัวอกคนทำงานอย่างแท้จริง และขอฝากข้อเสนอแนะถึงกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล ให้มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นหัวใจสำคัญ 3 ด้าน เพื่อสร้างรอยยิ้มที่ยั่งยืนให้เกษตรกร
1.การควบคุมคุณภาพ ให้เข้มงวดเรื่องมาตรการ GAP และ GMP เพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยสู่ตลาดโลก
2.การจัดการทรัพยากร รัฐบาลควรเร่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์
3.การลดต้นทุน ด้วยการควบคุมราคาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรแบกรับอยู่
“แม้การส่งเสริมภาพลักษณ์การขายเป็นเรื่องดี แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของสินค้าเกษตรพรีเมียม เพื่อให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนมีกำลังใจในการผลิตผลไม้คุณภาพดีต่อไป” นายพศิน ระบุ