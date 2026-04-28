“ปชป.” เผย ยังหาตัวผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ไม่ได้เหตุ ”ชัชชาติ“ ฐานเสียงปึ้ก ด้าน ”สาทิตย์“ บอกหาไม่ได้ก็ไม่ส่ง แต่ส่งผู้สมัคร สก.แน่
เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 28 เม.ย. 2569 นายสาทิตย์ วงษ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า วันนี้พรรคได้มีการประชุมกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพ (สก.) 50 เขต
ส่วนตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีการทาบทามพูดคุยกัน แต่ต้องยอมรับว่าภายใต้สถานการณ์การเมืองแบบนี้ก็ไม่ง่าย ประกอบกับ ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน มีฐานเสียงที่แข็งแกร่ง และพรรคประชาธิปัตย์มีสส.เพียง 21 เสียง และไม่มีสส.กทม. อยู่เลย
คนที่จะมาลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องตกผลึกด้วยว่า เขาเองก็ต้องเสียสละด้วยการลาออกจากงานประจำ เพื่อมาลงสมัคร
“ต้องยอมรับว่าการแข่งขันทางการเมืองก็ไม่ง่าย แต่พรรคฯโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคฯได้พยายามพูดคุยทาบทามกับหลายคน เราจึงคิดว่าหากมีความชัดเจนตกผลึกแล้วก็จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวอีกครั้ง ถ้าได้ก็ต้องประกาศชัดเจน ถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกชัดๆ อย่างตรงไปตรงมาแบบนี้”นายสาทิตย์ กล่าว
เมื่อถามย้ำว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทาบทามบุคคลที่มีความเหมาะสมมาลงสมัครหรือไม่ นายสาทิตย์กล่าวว่า ทั้งทาบทาม ทั้งพูดคุย และพูดคุยกันหลายคน ส่วนชื่อที่ปรากฏตามสื่อ 2 คนนั้น ทั้ง ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี และนายอภิชัย เตชะอุบล ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการไปพูดคุยหรือทาบทามทั้ง 2 คนแต่อย่างใด
“เป็นชื่ออื่น ที่ไม่เป็นข่าว เราสามารถเก็บเรื่องนี้ได้ดีมาก เพราะหากเปิดชื่อมาจะกระทบถึงเจ้าตัวด้วย” นายสาทิตย์ กล่าว
เมื่อถามว่าหากไม่ได้คนนอกจะใช้คนในพรรคมาลงสมัครหรือไม่ นายสาทิตย์ กล่าวว่า ไม่มีการพูดเรื่องคนภายในพรรคเลย เพราะเราคิดว่าตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เราอยากได้คนที่มีความคิดใหม่ ๆ เพื่อมาพัฒนากรุงเทพฯ ให้มีความเปลี่ยนแปลงโดยความคิดของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเราตั้งใจอย่างนั้น
แต่ทุกคนก็ทราบว่ามันไม่ง่าย ทั้งนี้คงจะเปิดตัวผู้สมัคร สก. ก่อน ส่วนผู้สมัครผู้ว่ากทม. ถ้าได้ตัวก็เปิดตัวเลย แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้
เมื่อถามย้ำว่าถ้าไม่ได้ตัวผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. พรรคจะไม่ส่งใช่หรือไม่ นายสาทิตย์ กล่าวว่า ถ้าไม่ได้แล้วจะส่งใคร ก็คงไม่ส่งอยู่แล้ว แต่ผู้สมัคร สก.ส่งแน่นอน