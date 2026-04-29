นิพิฏฐ์ มองคดี ‘ศักดิ์สยาม’ ปมซุกหุ้น สะท้อนเกมการเมือง เพื่อไทยฮั้วภูมิใจไทย ชวนจับตา สส.ฝ่ายค้าน ร่วมฉีดวัคซีนฮั้ว ไม่ลงชื่อยื่นสอบป.ป.ช.
วันที่ 29 เม.ย.2569 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตสส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติยกคำร้องคดีที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม ถูกกล่าวหาว่าซุกหุ้นหรือถือหุ้นแทน (นอมินี) ใน หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น และแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ สวนทางกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้นายศักดิ์สยาม สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี
โดยระบุว่า “ถ้าจะสู้คดีกับศักดิ์สยาม ก็ต้องคิดแบบ ศักดิ์สยาม
เวลามีคดีความ เราจะคิดตามแบบมาตรฐานทั่วๆไปว่า ควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ บางครั้ง การคิดตามมาตรฐานทั่วไป ก็แพ้คดีได้
ปฐมเหตุของเรื่องนี้ เริ่มจากเมื่อคุณศักดิ์สยามหลังแพ้คดีในศาลรัฐธรรมนูญ คุณศักดิ์สยาม ก็ฟ้องนายศุภวัฒน์ เรียกหุ้น 119.5 ล้านบาทคืน อ้างว่า ตนเพิ่งรู้ว่า มีหุ้นอยู่ 119.5 ล้านบาท โดยทราบหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว
แต่คุณศักดิ์สยามก็แพ้คดีอีก จึงยื่นอุทธรณ์ และไปทำยอมกันในศาลอุทธรณ์ ให้หุ้นเป็นของนายศุภวัฒน์
จากนั้น จึงนำคำพิพากษาตามยอม ไปอ้างในป.ป.ช. เรื่องแบบนี้ คนทั่วไปฟังแล้วไม่เชื่อ แต่ป.ป.ช.เชื่อ เรื่องจึงวุ่นวาย
เรื่องนี้ พรรคเพื่อไทย ตอนเป็นฝ่ายค้าน เป็นคนยื่นเรื่องให้ป.ป.ช.วินิจฉัย แต่ครั้นป.ป.ช.ตัดสินมีคนโวยวาย ที่เงียบและไม่โวยวาย คือพรรคเพื่อไทย
เลยมีข้อสังเกตว่า พรรคเพื่อไทย “ฮั้ว”กับพรรคภูมิใจไทยไปแล้ว
คราวหน้า ใครมีเชื้อ“ฮั้ว”อยู่ในร่างกาย ก็เลือกพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทย เยอะๆ เพราะถือว่า มีเชื้อเดียวกันแล้ว
ทราบว่า มีวัคซีนฮั้วอยู่อีกหลายเข็ม รอฉีดให้สส.ฝ่ายค้าน
สส.ฝ่ายค้านคนไหนไม่ลงชื่อต่อศาลฎีกา ขอให้ไต่สวนป.ป.ช. ก็สันนิษฐานได้ว่า ฉีดวัคซีนฮั้วไปแล้ว ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้ว”