ไผ่ ลิกค์ ซัด ‘ศุภจี’ปมขายทุเรียน 100 บาท เข้าข่ายพูดเกินจริง ทำราคาตลาดบิดเบือน ซ้ำเติมชาวสวนเดือดร้อน อัดรัฐบาล หยุดคิดพึ่งอินฟลูฯ
เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2569 นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม (กธ.) โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และพิมรี่พาย อินฟูลเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมส่งเสริมการขายทุเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ว่า ทุเรียนลูกละ 100 บาทจริงหรือไม่ ต้องตัดสินใจเอาเอง แบบนี้เท่ากับพูดเกินจริงหรือเปล่า ถึงคุณจะยังไม่ได้ขาย แต่คุณเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว
ต้นทุนจริงๆ ที่ชาวสวนทุเรียนอยากได้น่าจะประมาณ 130-150 บาทต่อกิโล ทุเรียนแต่ก่อนแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคตะวันออกกับภาคใต้ ทั้ง 2 ภาคนี้ผลผลิตจะออกมาห่างกัน แต่เนื่องด้วยปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ทั้ง 2 ภาค ออกผลผลิตมาพร้อม ๆ กัน ส่งผลทำให้เกิดทุเรียนล้นตลาด
นายกฯ ต้องลองดูข้อมูลตรงนี้จะได้ตัดสินใจถูกว่าควรทำอย่างไร เพราะสิ่งที่เราไม่อยากเห็นคือ การที่เกษตรกรเอาทุเรียนมาทิ้งตามถนน และสิ่งที่เกษตรกรต้องการแน่นอนคือ ปุ๋ยราคาถูก ถ้าปุ๋ยถูก เราก็ย่อมจะแข่งขันกับต่างประเทศได้แน่นอน
แต่สาระที่ออกมาพูดเรื่องนี้คงไม่ใช่มาบอกเรื่องทุเรียน แต่อยากจะบอกว่า สิ่งที่รองนายกฯ ทำร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ มันถูกหรือสมควรหรือเปล่า ทำให้เกิดมาตรฐานราคาของทุเรียนใหม่หรือเปล่า แต่พอวันขายจริงก็ไม่ได้ทำอย่างงั้น อย่าลืมพืชผลทั้งการเกษตรอย่างอื่นด้วย อ้อย ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง รวมถึงผลไม้ทุกอย่างดูให้ทั่ว
ถ้าวันนี้แล้วรัฐบาลทำอะไรไม่ได้ กลับต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์มาช่วย ผมมองว่า แนวคิดดี แต่รัฐบาลไม่น่าจะทำได้แค่นี้
ผมเห็นสมควรกับการจัดการตลาดเพื่อการเกษตร หรือเอาอินฟลูฯหลาย ๆ คนมาไลฟ์ขายพร้อม ๆ กัน หรืออีกอย่างที่พวกเราพยายามทำแต่หมดสมัยก่อนคือ การมีแพลตฟอร์มของคนไทยเอามาใช้ ไม่ต้องให้เอาของต่างชาติมาใช้ น่าจะเป็นเรื่องดีที่สุด