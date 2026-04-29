โสภณ ปัดตอบ ฝ่ายค้าน ยื่นสอบ ป.ป.ช. คดีศักดิ์สยาม ส่งถึงศาลฎีกาทันทีหรือไม่ ชี้ถ้าส่งได้เลย ผมก็เหมือนไปรษณีย์ ยัน ทำหน้าที่เที่ยงธรรม

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 29 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา กล่าวกรณีที่ทั้ง สส.ฝ่ายค้าน และ สว. เตรียมเข้าชื่อเพื่อขอให้ประธานรัฐสภา ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา เพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากกรณีการยกคำร้องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรมว.คมนาคมว่า ตนได้ยินแต่ข่าว แต่ยังไม่มีการเสนอเรื่องมา

เมื่อถามว่า ทั้งฝ่ายค้าน และสว. กังวลว่าประธานรัฐสภาจะดึงเช็งการตรวจสอบ นายโสภณ กล่าวว่า เป็นเรื่องของคนคิด แต่ขอให้ถึงเวลาก่อน

เมื่อถามว่า หากฝ่ายค้านเสนอเรื่องมาจะสามารถส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาได้เลยหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า หากส่งได้เลย ตนก็เป็นเสมือนไปรษณีย์ ดังนั้น ขอให้ถึงเวลาก่อนตนค่อยตอบ

เมื่อถามว่า ยืนยันความเป็นกลางในการทำหน้าที่การตรวจสอบของตนเองได้หรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ตนได้แสดงวิสัยทัศน์ในวันเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่า ตนจะทำหน้าที่เที่ยงธรรม ตนไม่ใช้คำว่าเป็นกลาง เพราะกลางอยู่ที่คนตัดสิน ถ้าชอบก็จะบอกว่าเป็นกลาง ถ้าไม่ชอบก็บอกว่าไม่กลาง แต่วิญญูชนจะเป็นผู้ตัดสินใจ

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