ภราดร เผย นัดถก ครม.เศรษฐกิจ นัดแรก สัปดาห์หน้า วางไทม์ไลน์ ‘ไทยช่วยไทยพลัส’-นโยบายช่วยเหลือประชาชน ตั้งเป้า 1 มิ.ย.ต้องใช้ได้

เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 29 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนัดแรก ว่า คาดว่าจะประชุมนัดแรกในสัปดาห์หน้า

โดยมีวาระพิจารณา อาทิ โครงการไทยช่วยไทยพลัส รวมถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจที่จะมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ หลังการประชุมนัดแรก จะเห็นกรอบไทม์ไลน์ของโครงการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เพราะมีเป้าหมายว่าในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ จะต้องใช้ได้

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