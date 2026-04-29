ภราดร เผย นัดถก ครม.เศรษฐกิจ นัดแรก สัปดาห์หน้า วางไทม์ไลน์ ‘ไทยช่วยไทยพลัส’-นโยบายช่วยเหลือประชาชน ตั้งเป้า 1 มิ.ย.ต้องใช้ได้
เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 29 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนัดแรก ว่า คาดว่าจะประชุมนัดแรกในสัปดาห์หน้า
โดยมีวาระพิจารณา อาทิ โครงการไทยช่วยไทยพลัส รวมถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจที่จะมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ หลังการประชุมนัดแรก จะเห็นกรอบไทม์ไลน์ของโครงการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เพราะมีเป้าหมายว่าในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ จะต้องใช้ได้