สส.สงขลา ปชป. ทวงเงินซ่อมแซมบ้านจากน้ำท่วม 6 เดือนยังโอนไม่ครบ-เงินเยียวยาเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ความเสียหายกว่า 114 ล้านบาท จะได้เมื่อไหร่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีน.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาริช รองประธานสภาฯ คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม
โดยก่อนเข้าสู่วาระ ได้เปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยนายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ หารือว่า หลังจากมีการอนุมัติงบซ่อมแซมบ้าน 1,098 ล้านบาท ให้กับพี่น้องจำนวนกว่า 60,000 ครัวเรือน ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเริ่มทยอยโอนกันบ้างแล้ว
“อุทกภัยที่เกิดขึ้นถึงวันนี้ 6 เดือนแล้วที่พี่น้องรอคอยความหวัง จึงอยากทราบว่าจะโอนเสร็จเมื่อไหร่ เพราะยังขาดความชัดเจนของวันเวลาว่าจะโอนเสร็จเมื่อไหร่ วันไหน อย่างไร” นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าว
นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวต่อว่า บ้านหลังที่ได้เงินซ่อมแซม ไม่ยุติธรรม มีข้อมูลตกหล่น หรือจำนวนเงินที่น้อยนิด ก็อยากทราบว่าสามารถอุทธรณ์หรือร้องเรียนไปยังหน่วยงานไหนได้บ้าง
และอยากประสานเรื่องนี้ผ่านประธานฯ ไปยังอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รวมถึงรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้แจ้งว่า ตอนนี้พี่น้องหลายคนได้รับความเสียหาย บางคนได้เงินไม่คุ้มกับยอดเงินที่สูญเสียจริงๆ
“ผมเชื่อว่ายิ่งช้า ยิ่งไม่ชัดเจน ยากต่อการอธิบายในความเดือดร้อนให้กับพี่น้องได้ทราบถึงปัญหา ขั้นตอนในการเยียวยาที่ยุ่งยากของระบบราชการ” นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าว
นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ใน จ.สงขลา ที่ได้รับความสูญเสียและเสียหายจากการตายของสัตว์ที่เขาเลี้ยง จากอุทกภัยที่ผ่านมา ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 1,725 ราย วงเงินความเสียหายกว่า 114 ล้านบาท จะเริ่มเยียวยาได้เมื่อไหร่
ขอถามไปยังอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้รัฐมนตรีกำกับดูแลเรื่องนี้ชี้แจงกรอบเวลาที่ชัดเจนให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้น