อภิสิทธิ์ บอกถึงเวลาจะแจ้งให้ทราบ ส่งใครชิง ผู้ว่าฯ กทม. เตรียมเปิดตัวพร้อมผู้สมัคร สก. ชี้ ไม่ใช่แค่เรื่องตัวผู้สมัคร แต่เป็นเรื่องนโยบายที่จะผลักดันด้วย

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2569 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการสรรหาบุคคลลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.) ว่า ในส่วนของ ส.ก. ได้อนุมัติไปแล้วเกือบทั้งหมด ขาดอยู่ประมาณ 5-6 เขต ซึ่งคิดว่าภายในสัปดาห์หน้าก็น่าจะเรียบร้อย และน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ใกล้เคียงกับการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ด้วย

ส่วนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จะเป็นใคร ถึงเวลาจะเรียนให้ทราบ เพราะเราก็พยายามที่จะเตรียมความพร้อมทุกเรื่องพร้อมกันไป

“มันไม่ใช่แค่เรื่องตัวผู้สมัคร แต่หมายถึงเรื่องของแนวคิดนโยบายที่จะผลักดันต่อไปด้วย” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

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