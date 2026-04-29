ปชน. เปิดตัว ครม.เงา แบ่งงาน 4 เสาหลัก ตรวจสอบรัฐบาลรายสัปดาห์ เสนอทางเลือกที่ดีกว่า เติมความหวังให้ประชาชน เกาะติด 4 วาระเร่งด่วน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) พร้อมด้วย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค นายวีระยุทธ กาญจนชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค นายเดชรัต สุขกำเนิด รองหัวหน้าพรรค แถลงความคืบหน้าแนวทางการทำงานของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เงา
โดยนายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมภายใน เพื่อออกแบบการทำงานในทีมพรรคประชาชน คำว่า ครม.เงานั้น ไม่ใช่สิ่งที่พรรคประชาชนหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในประเทศนี้คิดขึ้น แต่เรารับเอาวัฒนธรรมการเมืองในต่างประเทศ เช่น อังกฤษที่มีการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาเป็นร้อยๆ ปีแล้ว
ทั้งนี้ สิ่งที่เรามองเห็นหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือน ก.พ. 2569 นอกจากความถดถอยทางเศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิติรัฐ นิติธรรมแล้ว สิ่งที่เรามองเห็น คือ ความถดถอยของความหวัง ซึ่งเชื่อว่าพรรคประชาชนจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเติมความหวังให้กับประชาชนคนไทยได้
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ในการประชุมครม.ทุกสัปดาห์มีความสำคัญ ทุกมติที่ออกมาส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการ มีคนที่ได้และเสียประโยชน์ทุกการตัดสินใจในทุกการดำเนินนโยบาย ดังนั้น การมีทีมครม.เงาของพรรคประชาชน จะช่วยตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิดในทุกมติที่ออกมา จะติดตามและตีแผ่ให้เห็นว่า การตัดสินใจของรัฐบาลนี้ เพื่อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่
ส่วนการเติมความหวังนั้น ครม.เงาจะทำหน้าที่เสนอทางเลือกที่ดีกว่า ให้ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในวิกฤตเฉพาะหน้า ให้รัฐบาลดำเนินการทันที
ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งงานเป็น 4 เสาหลักพร้อมผู้รับผิดชอบ ได้แก่
- นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค ดูแลด้านเศรษฐกิจ
- น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค ดูแลการปฏิรูปรัฐ
- นายเดชรัต สุขกำเนิด รองหัวหน้าพรรค ดูแลด้านคุณภาพชีวิตใหม่
- นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เลขาธิการพรรค ดูแลความมั่นคงใหม่
นอกจากนี้ ยังมีทีม สส. มาเป็นครม.เงาของพรรคประชาชน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานและประชุมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
นายณัฐพงษ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับผลลัพธ์การประชุมวันนี้มีการพูดคุย 4 เรื่องด่วนที่จะติดตามใกล้ชิดในช่วง 1 เดือนจากนี้ คือ 1.มาตรการช่วยเหลือประชาชน เช่น ไทยช่วยไทยพลัส 2.โครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งต้องมีการทบทวนว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร
3.เรื่องค่าไฟ ข้อเสนอของเราที่ดีกว่าในการปรับโครงสร้างพลังงานอย่างไร และ 4.เรื่องลมหายใจ รัฐบาลต้องเสนอกฎหมายปกป้องลมหายใจของคนไทย 2 ร่างสำคัญ คือ พ.ร.บ.อากาศสะอาด และพ.ร.บ.PRTR กลับมาเดือนหน้าต่อภายในวันที่ 12 พ.ค.นี้
“โดยจะจัดประชุมแบบนี้ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะมีการประชุม ครม.ในวันอังคาร เพื่อติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงเสนอมาตรการเร่งด่วนต่อรัฐบาลเพื่อเติมความหวังให้คนไทยกลับคืนมา”
เมื่อถามว่า แคนดิเดต ครม. The Professionals จะมาร่วมประชุมด้วยหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จะมีส่วนร่วมประชุมด้วยแน่นอน เป้าหมายของพวกเราไม่ได้ยึดโยงกับตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นทีม The Professionals หรือทีมที่แถลง ทีม สส. ภาคเอกชน ภาคประชาชนทุกภาคส่วน เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับทุกคน โดยเอาวาระของประเทศเป็นตัวตั้ง
เมื่อถามว่า มาตรการของครม.เงา จะแตกต่างจากตรวจสอบของรัฐบาลในสภาอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญ คือ การเติมความหวังกลับไปให้ประชาชน และต้องยอมรับว่าบางครั้งเราใช้กลไกในสภาที่เป็นกลไกทางการ การประชุมกรรมาธิการ (กมธ.) บางครั้งต้องเป็นไปตามระเบียบวาระ บางครั้งอาจจะไม่ได้ทันท่วงทีสถานการณ์
ตนคิดว่ารูปแบบ ครม.เงา จะเพิ่มความคล่องตัว และทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ การสื่อสารจะไม่ได้แค่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียว แต่จะมีการเสนอทางเลือกที่ดีกว่าประกบไปด้วยเสมอ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมองเห็นความหวัง
เมื่อถามว่า ครม.เงาในอดีต เช่น พรรคประชาธิปัตย์ บางคนได้เป็นครม.จริงด้วย ใช้ได้กับพรรคประชาชนหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เราไม่เคยยึดติดที่ตัวบุคคล และไม่ปฏิเสธที่จะทำงานร่วมกับคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตจำนงทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ตนอยากให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันว่า การทำงานครม.เงาของพรรคประชาชน เราทำงานกันเป็นทีม และทุกคนที่ทำงานร่วมกันไม่ได้รู้สึกว่าต้องมาทำงานเพราะตำแหน่งในครั้งหน้า ทุกคนเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งแน่นอน
เมื่อถามว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมร่วมกับครม.เงาด้วยหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ในฐานะพรรคฝ่ายค้านให้ข้อเสนอไป แต่รัฐบาลจะหยิบไปทำหรือไม่ทำนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล การที่เราพยายามผลักดันให้เกิดการทำจริงในฝั่งราชการ เราต้องฝากข้อเสนอผ่านครม. ไปยังกมธ.ชุดต่างๆ ทั้ง 35 คณะ ไม่จำเป็นเฉพาะที่พรรคประชาชนได้ประธาน
ดังนั้น เชื่อว่าการที่เราจะช่วยเติมความหวังให้ประชาชนผ่านใต้บริบทเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในปัจจุบัน คือการที่เราพยายามให้ข้อเสนอที่ดีกว่าให้ประชาชนเห็น หากรัฐบาลไม่ยอมนำข้อเสนอต่างๆ เหล่านั้นไปดำเนินการคนที่จะเป็นคนตัดสินหน้าตาของรัฐบาลในครั้งหน้าคือประชาชนผ่านการเลือกตั้ง
เมื่อถามว่า หากในอีก 1-2 ปี ครม.จริงไปไม่รอด ครม.เงาของพรรคประชาชน จะมีส่วนเข้าไปเติมเต็มหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าเร็วไปที่จะไปพูดถึงการปรับเปลี่ยนหน้าตาของรัฐบาล ตอนนี้วาระสำคัญที่ ครม.เงาได้นำเสนอไปนั้น คือ การพยายามเติมเต็มความหวังของประชาชน ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เสนอทางเลือกที่ดีกว่า
ส่วนบริบทการเมืองในอนาคตจะเป็นอย่างไร จะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ ตนขอให้รอติดตามการทำหน้าที่ของพรรคประชาชนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันข้างหน้า รอดูสถานการณ์การเมืองในอนาคตดีกว่า
เมื่อถามถึงมติที่ประชุมของพรรค เรื่องเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลคือจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงการเมืองได้หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มีแค่นั้นเลย เราเข้ามาทำงานการเมือง คือต้องการเข้าสู่อำนาจรัฐ เพื่อไปสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนรายละเอียดของสูตรในการจัดตั้งรัฐบาล ต่อจากนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้น ตนมองว่าเป็นเรื่องที่เร็วไปที่จะพูดและเปล่าประโยชน์ที่จะพูดด้วย เพราะยังไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไร
แต่สิ่งหนึ่งที่ตนพูดได้ คือเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ พรรคประชาชนเห็นตรงกันว่า เราเข้ามาทำงานการเมือง ไม่ได้เข้าสู่อำนาจรัฐ เพราะแค่อยากได้อำนาจรัฐและการจัดสรรงบประมาณ เราอยากได้อำนาจรัฐบ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
เมื่อถามว่า 4 วาระเร่งด่วนของครม.เงาที่จะเสนอให้ครม.จริง คาดหวังการปรับครม.จริงด้วยหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การปรับหรือไม่ปรับอยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาล และความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลด้วย การตรวจสอบเรื่องการปรับครม.จะส่งผลสะเทือนหรือไม่ เราก็ทำเต็มที่
นอกเหนือจากการตรวจสอบแล้ว การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเราก็ต้องทำไปพร้อมกันด้วย การจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ไม่ได้อยู่ที่ฝั่งเราฝั่งเดียว แต่อยู่ที่ตัวรัฐบาลเอง เชื่อว่าการจัดรัฐบาลแบบยึดโยงกันด้วยกลุ่มผลประโยชน์ และการที่เราตรวจสอบอย่างเข้มข้นจะทำรัฐบาลที่ดูแข็งนอกแต่จริงๆ แล้วอ่อนใน มีความปราะบาง อยากให้ประชาชนติดตามการทำหน้าที่ของพวกเราในชุดครม.เงาอย่างต่อเนื่อง