ศิริกัญญา เตือนรัฐบาล ลุยทำแลนด์บริดจ์ ผลตอบแทนต่ำไร้คนลงทุน หวั่นซ้ำรอยรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน แถมกระทบสิ่งแวดล้อม-เกษตรกร-ภาคประมง
วันที่ 29 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.เงา) ถึงกรณีที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ ว่า เราเจอข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการประเมินความคุ้มค่าของโครงการโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จำนวน 2 จุด
ได้แก่ จุดแรกคือ ความคุ้มค่าทั้งโครงการ อัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ประมาณ 8% ส่วนมูลค่าปัจจุบันสุทธิก็เป็นบวก อีกจุดคือการประเมินความคุ้มค่าสำหรับภาคเอกชนพบว่า ผลตอบแทนตกลงมาเหลืออยู่ที่ 5% ต่ำในระดับที่ไม่มีเอกชนรายใดต้องการที่จะมาลงทุน ทั้งยังมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิติดลบ
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า กรณีดังกล่าวถือว่าเลวร้ายที่สุด เอกชนต้องลงทุนเองทั้งหมด 100% โครงการนี้จึงไม่น่าจูงใจให้มีเอกชนรายใดเข้ามาลงทุน ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะเดินโครงการนี้อย่างไร จะมีการปรับเปลี่ยนการร่วมลงทุนหรือไม่
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวอีกว่า หากยืนยันว่าเอกชนต้องลงทุน 100% เราเกิดความกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยโครงการสัมปทานก่อนหน้านี้ที่ประมูลไปก่อนแล้วแก้สัญญาทีหลัง เช่น โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน และโครงการประมูล Duty Free ของการท่าอากาศยาน จึงสุ่มเสี่ยงกับความไม่เป็นธรรมของผู้เข้าร่วมประมูลในล็อตแรก ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับเอกชนในภายหลัง
“ยังไม่นับรวมผลกระทบในภาคอื่นๆ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหมู่เกาะพยามและหมู่เกาะสุรินทร์ รวมถึงเกษตรกรและภาคประมงที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จึงขอส่งคำถามไปยังรัฐบาลว่าจะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ ทั้งที่เอกชนไม่น่าจะมีใครมาลงทุนหรือไม่” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว