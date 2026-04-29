5 พรรค รับลูก อ.ปริญญา ชงแก้กฎหมายยกเลิกจำคุกแทนค่าปรับ-แก้บัตรเลือกตั้ง สส.เขต เพิ่มชื่อผู้สมัคร-ชื่อพรรค ลดความสับสนปชช. ปิดช่องใช้บัตรข้ามเขต
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 29 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา ตัวแทน 5 พรรคการเมือง ประกอบด้วย นายกรวีร์ ปริศนานันกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายจตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายอรรถกร ศิริลัทยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
รับหนังสือจาก นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขอเสนอแก้ไขกฎหมายยกเลิกการกักขังแทนค่าปรับ และการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.
โดยนายปริญญา กล่าวว่า ตนเป็นตัวแทนของนักศึกษาและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มายื่นหนังสือถึง 5 พรรคการเมือง 2 เรื่อง
เรื่องแรก คือ กรณีผู้กระทำผิดที่ถูกลงโทษเพียงค่าปรับ แต่ไม่มีเงินจ่าย ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แม้จะมีการให้บริการสังคมได้ แต่ในทางปฏิบัติมีการบริการสังคมน้อยมากไม่ถึง 10%
จึงได้หารือกับ 5 พรรคการเมือง และเห็นตรงกันในหลักการที่คนจนซึ่งไม่มีเงินจ่ายค่าปรับต้องมาติดคุก เป็นปัญหาใหญ่ที่ควรแก้ไข ควรให้โอกาสในการทำงานบริการสังคมแทน พร้อมให้โอกาสฟื้นฟูเยียวยาเพื่อไม่ให้เขากระทำผิดซ้ำ
โดย 5 พรรคการเมือง เห็นตรงกันว่าเรื่องนี้ควรแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ที่กำหนดว่าใครไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ต้องถูกจำคุกแทนค่าปรับ เป็นให้บริการสังคมแทน ส่วนรายละเอียดและวิธีการที่เหมาะสมจะมีการหารือร่วมกันกับ 5 พรรคการเมืองต่อไป
ประเด็นที่สอง จากปัญหาการเลือกตั้งที่ผ่านมา เกิดความไม่สะดวก มีข้อสงสัย และข้อกังวลใจหลายประการ จึงอยากให้ 5 พรรคการเมืองพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ใน 4 เรื่อง คือ ความสะดวกของประชาชน หลักความโปร่งใสในการนับคะแนนลงคะแนน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยตรวจสอบการเลือกตั้ง รวมถึงการประกาศผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผลคะแนนรายเขต
นายปริญญา กล่าวว่า จากการหารือมีเรื่องที่ 5 พรรคการเมืองเห็นต้องกันในหลักการให้มีการแก้ไข คือ บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งปัจจุบัน กกต. ได้จัดทำบัตรที่มีแต่หมายเลขของผู้สมัครเพียงอย่างเดียว ไม่มีชื่อผู้สมัคร ไม่มีชื่อพรรคการเมืองที่สังกัด
โดยที่ 400 เขต เบอร์ของผู้สมัครในพรรคการเมืองเดียวกันก็แตกต่างกันไปแต่ละเขต ทำให้เกิดปัญหาความสับสนของประชาชน ไม่สะดวก ต้องจดจำหมายเลข รวมถึงเกิดปัญหาเป็นช่องทางให้มีการใช้บัตรข้ามเขตเลือกตั้ง ซึ่งกระทบต่อหลักสุจริตเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
“5 พรรคการเมืองเห็นพ้องต้องกันว่า ในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตควรมีชื่อผู้สมัครและชื่อพรรคการเมืองที่สังกัดด้วย ส่วนในประเด็นอื่นทั้งเรื่องหลักการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเรื่องที่จะพิจารณากันต่อไป
คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เสนอว่า เลือกตั้งเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงควรจะประกาศจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็มีการประกาศในวันรุ่งขึ้น ส่วนภายใน 48 ชั่วโมงควรประกาศผลคะแนนรายหน่วยได้ เพราะเมื่อย้อนไปในสมัยที่กระทรวงมหาดไทยการเลือกตั้งก็สามารถทำได้” นายปริญญา กล่าว