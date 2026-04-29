ชัชชาติ สั่งคุมเข้ม ทบทวนอำนาจ-มาตรการ ปิดช่องโหว่ หลังจับกุม จนท.เขตธนบุรี ออกใบสูติบัตรปลอมให้คนไร้สัญชาติ เร่งสำรวจการออกเอกสารทุกเขต

จากกรณีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. พร้อมตำรวจ บก.ปปป. กรมการปกครอง และกรมสอบสวนคดีพิเศษ บุกตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุด จับกุมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานทะเบียนเขตธนบุรี 1 ราย พร้อมพวกอีก 5 ราย รวม 6 ราย ลักลอบออกใบสูติบัตรให้คนไร้สัญชาติสวมรอยเป็นคนไทย

วันที่ 29 เม.ย. 2569 ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ทราบว่ามีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เขตธนบุรี ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการออกเอกสารปลอมให้แก่บุคคลต่างด้าว โดยผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไม่ใช่ระดับหัวหน้า หรือผู้อำนวยการเขต ซึ่งเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันหลายคน

นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า หลังจากนี้คงต้องไปทบทวนมาตรการกันอีกทีว่ามีช่องโหว่ตรงไหน เราให้อำนาจคนๆ เดียวมากเกินไปหรือไม่ ในการไปสอบปากคำเรื่องเอกสารใบเกิด

นายชัชชาติ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม. ให้ไปสำรวจจำนวนการออกเอกสารให้ต่างด้าวหรือบัตรที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติว่าเขตไหนมีจำนวนมากผิดปกติหรือไม่

“รวมถึงทบทวนขั้นตอนว่าไม่ให้การพิจารณาขึ้นกับคนเดียว แต่อาจจะมีคณะกรรมการที่ร่วมมือกันในการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้อำนาจแก่บุคคลคนเดียวมากเกินไป ขอบคุณทางตำรวจที่จับกุมได้ วิธีนี้คือวิธีเด็ดขาด เอาจริงเอาจังกับปัญหาที่เกิดขึ้น” นายชัชชาติ กล่าว

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