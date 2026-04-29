ธนเดช แฉประธานสมาคมแห่งหนึ่ง อ้างเป็นที่ปรึกษากมธ.เทิดทูนสถาบันฯ วุฒิสภา หาผลประโยชน์โควตาหวย โยงชื่อ‘สว.บุญรอด’ แต่ไม่พบเป็นสว. ร้องประธานวุฒิสภา-ประธานรัฐสภาสอบ

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา ร.ท.ธนเดช เพ็งสุข สส.กทม. พรรคประชาชน(ปชน.) แถลงกรณีโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่า ตนได้รับคลิปการสนทนาของสมาคมแห่งหนึ่ง โดยมีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา

โดยบอกว่า ตัวเองมีโควตาลอตเตอรี่อยู่จำนวนหนึ่ง ประกาศหานอมินี บัญชีม้า ให้หัวละ 2,000 บาทซึ่งการกระทำเยี่ยงนี้ ทำให้เสื่อมเสียต่อวงการรัฐสภา และเสื่อมเสียต่อพระเกียรติ

ตน จึงจำเป็นต้องทำหนังสือร้องเรียนถึงประธานวุฒิสภา และประธานรัฐสภา ตรวจสอบ กมธ.ดังกล่าว เป็นการด่วน หากปล่อยให้บุคคลแบบนี้หากิน แอบอ้างภายใต้ชื่อ กมธ. ทำให้เสื่อมเสียทุกอย่างแล้วยังเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อรัฐสภาด้วย

จากนั้น ร.ท.ธนเดช ได้เปิดคลิปเสียงที่ได้รับมาเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยอ้างว่าชื่อ นายเด่น เป็นนายกสมาคม ซึ่งนายเด่น อ้างว่าเป็นที่ปรึกษากมธ. พร้อมระบุว่าได้โควตาลอตเตอรี่ออนไลน์ หากใครต้องการขายก็เตรียมเอกสารให้พร้อม และให้ส่งเข้าไลน์ สว.บุญรอด ใครส่งมาก่อนก็ได้ก่อน

ร.ท.ธนเดช กล่าวว่าจากการตรวจสอบ ไม่พบว่า มีสว.ที่ชื่อ บุญรอด ตามที่กล่าวอ้าง ดังนั้น ประธานวุฒิสภาต้องตรวจสอบการแอบอ้างครั้งนี้ รวมทั้งประธานรัฐสภาต้องตรวสอบด้วย เพราะเป็นการกระทำความผิด ทำให้รัฐสภาเสื่อมเสีย

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