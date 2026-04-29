ฝ่ายค้าน หวั่นประธานชิงปิดสภา คุมกำเนิดตั้ง กมธ.วิสามัญ แก้ปัญหาพืชผล ซัด ศุภจี เกาไม่ถูกที่คัน ชี้ไลฟ์สดทุเรียนป่วนเกษตรกร
เมื่อเวลา 14.05 น. วันที่ 29 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้แก่ นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สส.สมุทรสาคร พรรคประชาชน และนายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร สส.นครนายก พรรคกล้าธรรม
ร่วมแถลงข่าวขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาราคาพืชผล
นายพริษฐ์ กล่าวว่า ญัตติดังกล่าว มีการอธิบายมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เชื่อว่าประชาชนเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว ฉะนั้น จึงอยากมาแถลงข่าวยืนยันมติวิปฝ่ายค้านว่าพวกเราเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรควรมีมติตั้ง กมธ.วิสามัญเรื่องนี้
ขณะนี้ญัตติกำลังดำเนินการอยู่ แต่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีข้อสรุปเรื่องนี้ในวันนี้หรือไม่ว่าฝั่งสส.รัฐบาลจะเห็นด้วยกับการตั้ง กมธ.วิสามัญหรือไม่ แต่เราเห็นว่าควรตั้ง และควรได้ข้อสรุปวันนี้เพื่อให้เริ่มทำงานได้
เนื่องจาก 1.ราคาพืชผลทางการเกษตรเป็นปัญหาที่เร่งด่วน ไม่เฉพาะราคาผลผลิตที่ตกต่ำลง แต่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง
2.แนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล เกี่ยวกับราคาการเกษตรนั้น ยังไม่ตรงจุด 2 วันที่ผ่านมาบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการไลฟ์ขายทุเรียน ได้สร้างความสับสนในตลาด เกิดความเข้าใจผิด บอกจะไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 บาท แต่ท้ายที่สุดในไลฟ์สดก็ไม่ได้ขายทุเรียนในราคาดังกล่าวจริง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความล่าช้าและแก้ปัญหาไม่ตรงจุดในสินค้าการเกษตรบางชนิด เช่น มะม่วง
3.จำเป็นที่จะต้องตั้งกมธ.วิสามัญขึ้นมา มากกว่าส่งไปที่กมธ.สามัญคณะใดคณะหนึ่ง เพราะปัญหาดังกล่าวคาบเกี่ยวหลายกมธ. จึงควรตั้งกมธ.วิสามัญขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้
นายเลาฟั้ง กล่าวว่า ปัญหาสินค้าการเกษตรเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง จึงจำเป็นต้องตั้งกมธ.วิสามัญขึ้นมา เพื่อดึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งฝ่ายรัฐบาล สภา ส่วนราชการ ภาคประชาชน ภาควิชาการโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมหาทางออกและแก้ไขปัญหา จึงอยากให้จับตาการประชุมสภาฯ ในวันนี้เนื่องจากเกรงว่าประธานสภาฯ จะชิงปิดการประชุมก่อน
นายปิยวัฒน์ กล่าวว่า ปัญหาของเกษตรกรเป็นปัญหาหลักของพรรคกล้าธรรม โดยมีอยู่ 2-3 เรื่อง ได้แก่ 1.ราคา 2.ต้นทุนทางการเกษตรที่สูง รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร และ 3.การไลฟ์สดของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ
เรามีสภาฯ ซึ่งถือเป็นที่สะท้อนปัญหาของประชาชน ฉะนั้น กมธ.วิสามัญจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งรัฐบาลอาจจะกลัวพวกเราฝ่ายค้านหรือประชาชนที่จะถูกตั้งเข้ามานั่งในกมธ.รับรู้ รับทราบข้อมูลของภาครัฐหรือไม่ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เรามีเป้าหมายเดียวกันคือการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรจึงขอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญเถอะ นี่คือมติของพรรคกล้าธรรม
นางรัดเกล้า กล่าวว่า หวันนี้รัฐสภาชุดที่ 27 กำลังมีการคุมกำเนิด กมธ.วิสามัญ ซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงระแวดระวังการตั้งกมธ.วิสามัญ ไม่ใช่แค่พืชผลทางการเกษตร พวกเราทำงานกันมาเดือนกว่าๆ แต่ตั้งกมธ.วิสามัญแค่ 1 กมธ.เท่านั้น ข้อมูลที่ได้ศึกษากันมาสุดท้ายนำไปสู่ กมธ.สามัญเท่านั้น
ตนไม่ได้บอกว่าการมี กมธ.จะแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้ มันแก้ได้ และตนไม่ได้ตั้งข้อกังขากับ กมธ.สามัญ แต่บางเรื่องเกินขอบข่ายการทำงานของกมธ.สามัญเพียงแค่คณะเดียว เพราะครอบคลุมหลายกระทรวง หลายฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ จึงอยากถามว่าเหตุใดจึงต้องคุมกำเนิดการตั้งกมธ.วิสามัญ และรัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไร หากไม่ใช้กลไกการตั้งกมธ.วิสามัญ
เมื่อถามว่าการมาแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับสัญญาณอะไรมาหรือไม่ จึงกลัวว่าจะมีการชิงปิดประชุมก่อน นายพริษฐ์ กล่าวว่า เหตุที่มีการแถลงข่าวในวันนี้เพื่อย้ำมติของวิปฝ่ายค้านที่ยังไม่ได้รับคำยืนยันว่าจะตั้ง กมธ.วิสามัญขึ้นมาหรือไม่ และเป็นการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลด้วย