ราชทัณฑ์ ออกเอกสารแจง ทักษิณ ผ่านพักโทษแล้ว รอปล่อยตัวคุมประพฤติออกจากเรือนจำ 11 พ.ค.นี้ เผยเหตุผล เงื่อนไขติดกำไล EM จนกว่าจะพ้นโทษ
วันที่ 29 เม.ย.2569 คณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีนางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายจากนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ ประชุมหารือกับกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ต้องขังเด็ดขาดทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์โครงการพักการลงโทษกรณีทั่วไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
โดยมีรายชื่อบุคคลสำคัญ คือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ต้องขังเด็ดขาดเรือนจำกลางคลองเปรม ที่คุมขังอยู่ภายในเรือนจำ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.2568 จนถึงปัจจุบันวันที่ 29 เม.ย.2569 เป็นระยะเวลา 7 เดือนกับอีก 20 วัน เหลืออีกเพียง 12 วัน จะคุมขังครบ 2 ใน 3 ของอัตราโทษ 1 ปี และจะได้รับการพักโทษคุมประพฤติในวันที่ 11 พ.ค.2569
หลังผ่านการประชุมไปกว่า 3 ชั่วโมง ที่ประชุมมีมติให้นายทักษิณ ชินวัตร ผู้ต้องขังเด็ดขาดเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษกรณีทั่วไป
มติที่ประชุมในวันนี้จะถูกส่งแจ้งไปยังผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมรับทราบ และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติรับทราบและเรือนจำกลางคลองเปรมจะได้ดำเนินการปล่อยตัวนายทักษิณ เข้าสู่การคุมประพฤติอีก 4 เดือนในวันที่ 11 พ.ค. 2569
กรมราชทัณฑ์ ได้ออกเอกสารแจ้งว่า การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษครั้งที่ 4/2569 ได้เห็นชอบพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จำนวน 10 ราย ในจำนวนนี้มีนายทักษิณ ชินวัตร และมีเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) จนกว่าจะพ้นโทษ