ราชทัณฑ์ ออกเอกสารแจง ทักษิณ ผ่านพักโทษแล้ว รอปล่อยตัวคุมประพฤติออกจากเรือนจำ 11 พ.ค.นี้ เผยเหตุผล เงื่อนไขติดกำไล EM จนกว่าจะพ้นโทษ

วันที่ 29 เม.ย.2569 คณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีนางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายจากนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ ประชุมหารือกับกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ต้องขังเด็ดขาดทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์โครงการพักการลงโทษกรณีทั่วไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

โดยมีรายชื่อบุคคลสำคัญ คือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ต้องขังเด็ดขาดเรือนจำกลางคลองเปรม ที่คุมขังอยู่ภายในเรือนจำ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.2568 จนถึงปัจจุบันวันที่ 29 เม.ย.2569 เป็นระยะเวลา 7 เดือนกับอีก 20 วัน เหลืออีกเพียง 12 วัน จะคุมขังครบ 2 ใน 3 ของอัตราโทษ 1 ปี และจะได้รับการพักโทษคุมประพฤติในวันที่ 11 พ.ค.2569

หลังผ่านการประชุมไปกว่า 3 ชั่วโมง ที่ประชุมมีมติให้นายทักษิณ ชินวัตร ผู้ต้องขังเด็ดขาดเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษกรณีทั่วไป

มติที่ประชุมในวันนี้จะถูกส่งแจ้งไปยังผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมรับทราบ และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติรับทราบและเรือนจำกลางคลองเปรมจะได้ดำเนินการปล่อยตัวนายทักษิณ เข้าสู่การคุมประพฤติอีก 4 เดือนในวันที่ 11 พ.ค. 2569

กรมราชทัณฑ์ ได้ออกเอกสารแจ้งว่า การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษครั้งที่ 4/2569 ได้เห็นชอบพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จำนวน 10 ราย ในจำนวนนี้มีนายทักษิณ ชินวัตร และมีเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) จนกว่าจะพ้นโทษ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบ.ตร.สั่งสอบ หลังพยานแฉ ป๋อง เป็นนิ้วตำรวจ หากเป็นเรื่องจริง เอาผิดอาญาได้แม้เกษียณ
2

Seven giant sinkholes open up in Khon Kaen farmland
3

ผบ.ตร. สั่งตรวจสอบ ข้อมูลส่วนตัว “นายกฯ-รมต.-บิ๊ก มท.” หลุดว่อน
4

ปกรณ์ เตรียมส่งรายงานสอบโกงท้องถิ่น ถึง ‘อนุทิน’ ฟันต่อ บิ๊กขรก.-คนนอกมีเอี่ยวอื้อ
5

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับ 2 เตือนฝนถล่มหนัก 6 ส.ค. โดนก่อน 31 จังหวัด
6

แสนสิริ จ่อขายหุ้นกู้ดิจิทัล ผ่านเป๋าตังเปิดจอง 27 ส.ค. ดอก 3.80% ต่อปี
7

ทศพล หิมพานต์ ภูมิใจ น้องผักบุ้ง วัย 12 เก็บเงินสร้างบ้าน 1 ล้าน ให้ยายทวดสำเร็จ
8

ดีแลนด์ ยก ชอน เป็นครูสอนการแสดง เจอครั้งแรกปล่อยเคมีฟุ้ง! หมาเด็กเต๊าะพี่แมว
9

ระทึกดินถล่มทับคนงาน หน้าศาลเจ้าพ่อไทรทอง ชาวบ้านเชื่ออาถรรพ์ไม่ได้จุดธูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
10

Thailand welcomes 18.5 million foreign tourists in first seven months of 2026