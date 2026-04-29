‘ภคมน’ ซัด ‘ศุภจี’ ห้ามส่งออกปาล์มน้ำมัน จนราคาร่วง ทั้งที่ไทยผลิตได้ 3-4 แสนตันต่อเดือน เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและส่งออก
29 เม.ย. 69 – น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำว่า น้ำมันปาล์มเป็นที่ต้องการทั่วโลกนำไปผสมดีเซลทำเป็นไบโอดีเซล แต่ราคาน้ำมันปาล์มถูกลง จากกิโลกรัมละ 8.24 บาท เหลือ 6.25 บาท
ทั้งที่ตั้งแต่เดือน ม.ค. ราคาน้ำมันปาล์มขยับขึ้นเรื่อย ๆ จาก 6.14บาท เป็น 8.24 บาท ในเดือน เม.ย. แสดงว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้น
เนื่องจากวันที่ 5 เม.ย. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ลงนามประกาศห้ามส่งน้ำมันปาล์มออกนอกประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. เว้นแต่ได้รับอนุญาต
“ที่ผ่านมา ไทยส่งออกน้ำมันปาล์มเดือนละ 1.1 แสนตัน ผลิตน้ำมันปาล์มได้ 3-4 แสนตันต่อเดือน เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและส่งออก แต่การปิดประตูส่งออกในช่วงที่โลกต้องการน้ำมันปาล์ม ทำให้ปาล์มไปกองหน้าอยู่โรงกลั่น ถูกกดราคาจากนายทุน”
เมื่อเกษตรกรไปเรียกร้องกระทรวงพาณิชย์ จึงอนุญาตส่งออกน้ำมันปาล์มได้ เหตุใดจึงห้ามส่งออก สร้างความตื่นตระหนก
น.ส.ภคมน กล่าวต่อว่า จากข้อมูลกรมธุรกิจพลังงานวันที่ 23 เม.ย. ระบุว่า ทั่วประเทศมีปั๊มน้ำมันเติม B20 ได้แค่ 105 ปั๊ม จาก 26,000 ปั๊ม ไม่ถึง 1% หมายความว่า ความต้องการ B20 ยังไม่เกิด แต่รัฐบาลชิงสกัดส่งออกน้ำมันปาล์ม ทุบราคาปาล์มหลุดลุ่ย เป็นการบริหารที่ใช้ประชาสัมพันธ์นำหน้า กลไกตลาดตามหลัง ผู้ได้รับผลกระทบคือเกษตรกร
ภาพ : Pukkamon Nunarnan (FACEBOOK)