กุลยา ตันติเตมิท ยื่นลาออกจากอธิบดีกรมสรรพากร มีผล 1 พ.ค.นี้ ปฏิเสธข่าวนั่งบอร์ด ธปท.-กนง. พร้อมเปิดใจชีวิตหลังเออลี่รีไทร์
วันที่ 29 เม.ย.2569 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งข้าราชการ และได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้เป็นต้นไป
นอกจากนี้ยังได้ลาออกจากทุกตำแหน่งในบอร์ด ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
น.ส.กุลยา กล่าวถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ว่า เป็นการเลือกทางเดิน เพื่อไปพักผ่อนหลังจากทุ่มเททำงานหนักมานาน ถือเป็นการเกษียณอายุก่อนกำหนด (เออลี่รีไทร์) ขณะที่มีอายุประมาณ 54 ปี
“ชีวิตยังมีแง่มุมอื่นให้ทำอีกหลายอย่าง และต้องการใช้เวลาพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มรับงานใหม่ๆ” น.ส.กุลยา กล่าว
น.ส.กุลยา กล่าวว่า อนาคตมีความตั้งใจไม่อยากกลับไปทำงานในลักษณะเต็มเวลา เพื่อจะได้มีเวลาไปโฟกัสส่วนอื่นในชีวิตบ้าง แต่ก็มีแผนที่จะรับหน้าที่เป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาคเอกชนหลายแห่งแทน
น.ส.กุลยา ปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการไปรับตำแหน่งในสายงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือการเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีข่าวก่อนหน้านี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากน.ส.กุลยา ยื่นหนังสือลาออก คาดว่านายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล รองอธิบดีกรมสรรพากร จะขึ้นมารักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรแทน
ทั้งนี้ คาดว่าฝ่ายนโยบายจะมีการแต่งตั้งอธิบดีคนใหม่ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อสานต่อภารกิจสำคัญ เนื่องจากยังมีวาระงานสำคัญที่ต้องส่งต่อให้ผู้บริหารคนใหม่ดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง เช่น การจัดเก็บรายได้ มาตรการลดหย่อนภาษี และประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ e-Withholding Tax รวมถึงเรื่องของมูลนิธิต่างๆ
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2569 น.ส.กุลยา ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ถูกยับยั้งจากนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง โดยขอให้ น.ส.กุลยา กลับไปทบทวนการตัดสินใจใหม่อีกครั้ง กระทั่งมาครั้งนี้น.ส.กุลยา ได้ยื่นหนังสือลาออกกลับไปอีกครั้ง