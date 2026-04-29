กลาโหม โต้เฟกนิวส์! หลังกัมพูชาอ้างทหารไทย ระดมยิงใส่ด่านโอร์เสม็ด ยันแค่จุดประทัดเตือน หลังทหารเขมรยั่วยุ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2569 พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ภายหลังโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาออกมาแถลงกล่าวอ้างว่า ทหารไทยได้ใช้อาวุธยิงเข้ามาในพื้นที่บริเวณด่านโอร์เสม็ด รวม 5 ครั้ง โดยระบุว่าใช้อาวุธทั้งปืนไรเฟิล เครื่องยิงลูกระเบิด M79 และปืนเล็กยาว M16 ในช่วงเวลาประมาณ 10.35 น. ถึง 11.09 น. ของวันนี้ ระหว่างที่ผู้ช่วยทูตทหารลงพื้นที่สังเกตการณ์นั้น
โดยระบุว่า ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ยังไม่มีการใช้อาวุธหรือเปิดฉากยิงตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด โดยสถานการณ์ในภาพรวมยังคงอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับกองทัพบก โดยเฉพาะหน่วยในพื้นที่ กองกำลังสุรนารี ได้ยืนยันตรงกันว่า ไม่ปรากฏการใช้อาวุธตามที่มีการกล่าวอ้าง มีเพียงการแจ้งเตือนด้วยการจุดประทัด จำนวน 3 นัด เนื่องจากพบว่าทหารกัมพูชากระทำการยั่วยุด้วยการเข้าใกล้แนวรั้วลวดหนามของฝ่ายไทย ทั้งนี้หน่วยในพื้นที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบกฎหมายและหลักการควบคุมสถานการณ์อย่างเคร่งครัด
หน่วยงานความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน และรักษาเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชน รับฟังข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทางการเป็นหลัก และใช้วิจารณญาณในการรับ–ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่มิติของ Information Warfare หรือสงครามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
กระทรวงกลาโหมยืนยันว่าจะดำเนินการสื่อสารข้อมูลด้วยความ “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศอย่างสูงสุด