รอมฎอน จี้‘โสภณ’ ใช้อำนาจตั้งกรรมการ ติดตามคดีลอบยิง ‘กมลศักดิ์’ ชี้ถือเป็นการโจมตีสถาบันทางการเมือง ประธานสภาฯ แจงคดียังไม่มีอุปสรรค ปล่อยให้หน่วยงานดำเนินการ เผยแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดูความปลอดภัย สส.ไม่ว่าอยู่ภาคไหน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม
ก่อนเข้าสู่วาระได้เปิดใหสมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยนายรอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน หารือถึงคดีการลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ว่า ถือเป็นคดีสำคัญ แม้มีความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับกลุ่มทีมสังหาร แต่พบข้อเท็จจริง ตลอดกว่า 1 เดือนที่ผ่านมาเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่รัฐ กอ.รมน. กองทัพ ทั้งสถานที่ และรถยนต์ เพราะมีข้อกังวลว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มุ่งโจมตีสส.คนใดคนหนึ่ง จากพรรคใดพรรคหนึ่ง
จึงอยากทราบว่าสภาฯจะมีมาตรการ กลไกใดหรือไม่ที่จะติดตามตรวจสอบ สร้างความถ่วงดุล เพื่อทำให้แน่ใจว่าการดำเนินคดีจะตรงไปตรงมา และพนักงานสอบสวนจะมีความเป็นอิสระ
“ถ้าเพื่อนสมาชิกของเรายังไม่มีความปลอดภัย การโจมตีนี้ไม่ว่าจะเกิดจากใคร ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการสืบสวนสอบสวน แต่การโจมตีก็เท่ากับโจมตีสถาบันทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตย”นายรอมฎอน กล่าว
นายรอมฎอน กล่าวว่า จึงเห็นว่าประธานสภาฯ น่าจะต้องเทคแอ็คชั่น ทำอะไรบางอย่างอาจจะใช้อำนาจของประธานฯ ตั้งคณะกรรมการหรือกลไกต่างๆ เพราะระหว่างนี้คณะกรรมาธิการ (กมธ.)สามัญชุดต่างๆ ยังไม่ได้ทำงาน
จึงเห็นว่าในจังหวะเวลาแบบนี้เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น ความไว้วางใจต่อสถาบันทางการเมือง ต่อกระบวนการยุติธรรมของเรา เห็นว่าสภาฯนิ่งเฉยไม่ได้ จึงอยากถามว่าเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้หรือไม่
ด้านนายโสภณ ชี้แจงว่า เรื่องที่เกิดขึ้นตนไม่สบายใจ ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ ได้สอบถาม และส่วนตัวมีโอกาสพูดคุย ให้กำลังใจสส. โดยเชิญท่านไปพูดคุยที่ห้องและให้กำลังใจท่าน ให้ความเห็นใจ ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวที่ตนปฏิบัติต่อสมาชิก
ส่วนการติดตามคดี ตนได้ติดตามฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เขาก็ทำงานเต็มที่ ส่วนข้อเสนอที่ให้ตั้งคณะกรรมการ คิดว่าคดีคืบหน้าไปแล้ว ปล่อยให้ฝ่ายที่มีหน้าที่ดำเนินการไป ยกเว้นอะไรที่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้สภาแห่งนี้สงสัยในการทำหน้าที่ก็ค่อยมาว่ากัน ฉะนั้นขณะนี้ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่
“ส่วนความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่านในสภาฯนี้ เราให้ความสนใจและเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ว่าสมาชิกจะอยู่ภาคใด ความปลอดภัยของสส.ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ติดตามอยู่ไม่ได้นิ่งนอนใจ” นายโสภณ ชี้แจง