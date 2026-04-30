นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมก.ตร. แต่งตั้งตำรวจนอกวาระ-ดันชั้นประทวนขึ้นสัญญาบัตร เปิดทางเลื่อนตำแหน่งสายสอบสวน
วันที่ 30 เม.ย.2569 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) นายอนุทิน ชาญวีระกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 4/2569
โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย รองผบ.ตร. จเรตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม
วาระที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้ อยู่ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา รวม 3 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ 1 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อใช้พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสายงานสืบสวนสอบสวน ที่ดำรงตำแหน่งควบ และสามารถปรับระดับเพิ่มหรือลดได้ในตัวเอง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
เรื่องที่ 2 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี ซึ่งเป็นการพิจารณาบุคลากรในกรณีพิเศษนอกเหนือจากรอบปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็นของหน่วยงาน
เรื่องที่ 3 การคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ให้เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กรณีมีเหตุพิเศษ ตามที่คณะกรรมการ ก.ตร. กำหนด
สำหรับวันนี้เป็นการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 4/2569 โดยที่ประชุมได้แสดงความยินดีกับ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้ารับการแต่งตั้งเมื่อปี 2567 ที่จะเข้าร่วมการประชุม ก.ตร. ครั้งนี้เป็นนัดสุดท้าย หลังจากได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ หลังจากทำหน้าที่เป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิในระยะหนึ่ง
มีรายงานว่า หลังจากนายสุจินต์ พ้นจากตำแหน่ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ทาง ก.ตร.จะทำหนังสือไปยัง นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งของนายสุจินต์ฯ โดยจะเข้าร่วมการประชุมในวาระครั้งต่อไป