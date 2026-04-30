“อิ๊งค์” เผย “ทักษิณ” ทราบมติพักโทษแล้ว ครอบครัวดีใจ ยอมรับรู้สึกงง ทำไมให้ผู้สูงอายุติดกำไล EM ยืนยัน พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไข
จากกรณีคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรม พิจารณาผู้ต้องขังทั่วประเทศที่เข้าเกณฑ์พักโทษ โดยมีชื่อนายทักษิณ ชินวัตร รวมอยู่ด้วย หลังถูกคุมขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมครบ 7 เดือน 20 วัน เหลืออีก 12 วันจะครบ 2 ใน 3 ของโทษ 1 ปี เตรียมได้รับการพักโทษคุมประพฤติในวันที่ 11 พ.ค.69
ล่าสุด เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 30 เม.ย 2569 ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี และน.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาวคนกลาง ได้เดินทางออกจากเรือนจำ ภายหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณ
โดย น.ส.แพทองธาร เปิดเผยว่า ขณะนี้นายทักษิณได้รับทราบมติของคณะกรรมการเกี่ยวกับการพักโทษแล้ว และยืนยันว่าเคารพกระบวนการทุกอย่าง แม้จะรู้สึกงงเล็กน้อยว่าทำไมยังต้องติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เนื่องจากมีอายุมากและเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาก่อน อย่างไรก็ตาม ครอบครัวพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และรู้สึกดีใจที่ได้รับการพักโทษ
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความกังวล กรณีผู้ต้องขังสูงอายุต้องติดกำไล EM น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า โดยปกติผู้ต้องขังสูงอายุไม่จำเป็นต้องติด EM แต่เมื่อมีมติให้ติด ทางครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาและไม่ได้รู้สึกแปลกใจ
น.ส.แพทองธาร กล่าวต่อว่า สำหรับกำหนดการปล่อยตัวในวันที่ 11 พ.ค. ครอบครัวจะเดินทางไปรับตามเวลาราชการปกติ ส่วนกรณีที่มีการโพสต์นับถอยหลังวันปล่อยตัวนั้น ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวกับนายทักษิณ
เมื่อถามถึงแผนหลังได้รับการปล่อยตัว น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ไม่มีแผนพิเศษ เพียงต้องการกลับบ้าน และได้มีการพูดคุยกันเรื่องสุขภาพ เนื่องจากระหว่างอยู่ภายในเรือนจำ นายทักษิณไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ผู้สื่อข่าวถามถึงเมนูต้อนรับหลังปล่อยตัว แต่ น.ส.แพทองธาร และครอบครัว ไม่ได้ตอบ ก่อนจะเดินทางกลับทันที