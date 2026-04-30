สส.ปชน.ฟาดหนังสือ ‘สกร.’ หลักสูตรด้อยคุณภาพ-ไร้มาตรฐาน ใช้มาเกือบ 20 ปี ซัดไม่ชอบมาพากล ส่อจัดซื้อไม่โปร่งใส ขอรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเร่งจัดการ
วันที่ 30 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายธีรศักดิ์ จิระตราชู น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ น.ส.พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ และนายณพัฎน์ จิตตภินันท์กัณตา สส.พรรคประชาชน ร่วมแถลงถึงกรณีการทำงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกรณีเด็กหลุดการศึกษานอกระบบ
โดย น.ส.ปวิตรา นำหนังสือแบบเรียน สกร.ที่รัฐจัดซื้อ โดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มากางโชว์ว่าเป็นหนังสือที่ด้อยคุณภาพ ตกยุค ราคาแพงเกินกว่าเหตุ ทั้งเนื้อหา รูปแบบ หน้าปก และสันหนังสือค่อนข้างที่จะล้าสมัย ภาพประกอบไม่ชัดเจน หลายเล่มจัดพิมพ์หน้าปก 4 สี แต่เนื้อหาข้างในเป็นขาวดำ
นอกจากนี้ยังระบุถูกตั้งราคาค่อนข้างสูงเกินความเหมาะสม เช่น บางวิชาตั้งราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 100-800 บาท ขณะที่บางเล่มมีเพียง 130 หน้า แต่ถูกตั้งราคาที่ 200 กว่าบาท และบางวิชาที่มีเพียง 90 หน้า แต่ราคาขายที่ 300 กว่าบาท ต่างจากหนังสือเรียนของ สพฐ.ที่มีการควบคุมราคา และพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ 4 สี ทำให้ผู้เรียน สกร.ถูกบังคับให้เรียนด้วยหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน
น.ส.ปวิตรา กล่าวว่า หนังสือแบบเรียนของ สกร.ยังเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาทางวิชาการน้อย แบบฝึกหัดไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพราะเป็นหนังสือหลักสูตรเก่าของปี 2551 ที่ถูกนำกลับมาตีพิมพ์ใหม่ สิ่งที่น่ากังวลคือ ความไม่สอดคล้องระหว่างหลักสูตรใหม่ กับหนังสือเรียนที่ใช้จริงที่ได้รับใบอนุญาตมานานกว่า 10 ปี และยังถูกใช้งานมาถึงปัจจุบัน
“สกร.คือพื้นที่ความหวัง พื้นที่ของอนาคตของคนไทยที่หลายชีวิตต้องรู้จากระบบตกหล่นขาดโอกาสจากการศึกษาแบบปกติ โดยปกติแล้วยุคปัจจุบันก้าวไปถึงยุค AI ที่กำลังจะเปลี่ยนตลาดแรงงาน เราไม่สามารถปล่อยให้ สกร.ถูกลดความสำคัญ หรือถอยหลังลงคลองได้แล้ว เราควรจะช่วยกันสนับสนุนผลักดันให้ไปอยู่แนวหน้า”
“อยากจะฝากไปถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแล สกร.ให้ท่านช่วยมาดูปัญหานี้ มันชักจะไม่ชอบมาพากล เพราะทำไมหนังสือที่ใช้อยู่ถึงด้อยคุณภาพขนาดนี้ ท่านต้องทำเรื่องให้กระจ่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้ อย่าปล่อยให้เกิดการทำร้ายอนาคตของประเทศ อย่าปล่อยให้รัฐใช้งบประมาณไปกับการศึกษาที่ตกยุค ล้าหลัง ไม่สามารถยกระดับชีวิตของประชากรได้อย่างจริง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะถ้าหนังสือไม่มีคุณภาพผู้เรียนก็จะเสียโอกาส ถ้าหนังสือราคาแพงประเทศชาติก็จะสูญเสียงบประมาณ ถ้ากระบวนการจัดซื้อไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ นอกจากความศรัทธาต่อการศึกษาของประเทศไทยจะลดลง ท่านรัฐมนตรีก็อาจจะเสียเก้าอี้ของท่านด้วย” น.ส.ปวิตรากล่าว
น.ส.ปวิตรา กล่าวว่า นี้อยากให้ สกร.ยอมรับว่ามีปัญหา เช่น พื้นที่ฝั่งธนบุรีที่หลายพื้นที่ต้องไปเช่าที่เอกชน หรือไปสถานที่วัด เพื่อเป็นหน่วยการศึกษาของ สกร.อะไรชำรุดก็ต้องไปหาทุนมาซ่อมแซมกันเอง เห็นด้วยว่าการศึกษาไม่ได้จำกัดด้วยสถานที่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานที่ในการเรียนมีผลต่อการเรียนและประสิทธิภาพการศึกษา
“ดังนั้นจึงขอตั้งคำถามไปยังรัฐมนตรีที่กำกับดูแล สกร.ว่ามีความกล้าหาญที่จะแก้ปัญหานี้ อย่างจริงจังหรือไม่ หรือว่าเกรงกลัวอะไรอยู่ในกระทรวง หรือเกรงกลัวต่ออิทธิพลอะไรหรือไม่ จนต้องปิดตาข้างหนึ่งแล้วปล่อยให้ปัญหานี้ทิ้งค้าง”
ด้านนายธีรศักดิ์ กล่าวถึงการดำเนินการเรื่องนี้ในสภาว่าจะดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่นการปรึกษาหารือ และการตั้งกระทู้ถามให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา ว่าจะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จได้อย่างไร เช่น แผนการใช้ในปี 2570 ว่าขอให้เร่งแก้ไขให้เป็นรูปประธรรมได้ภายในปี 2569