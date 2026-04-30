อนุทิน ปิดจบดราม่า ชิงเก้าอี้ประธาน กมธ.ภูมิใจไทย รุดเคลียร์ ‘ณัฏฐ์ชนน’ กลับเข้ากลุ่มไลน์สส.พรรคแล้ว พร้อมทำงานร่วมกันต่อได้

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ออกจากกลุ่มไลน์ สส.ของพรรค เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา ภายหลังทราบจากสื่อมวลชนว่า ไม่มีรายชื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 14 คณะ ของสภาผู้แทนราษฎร ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย

ปรากฎว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ (29 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้เดินเข้าไปตบไหล่ นายณัฏฐ์ชนน พร้อมพูดคุยทำความเข้าใจถึงเหตุผล และความจำเป็นที่ไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานกมธ. ในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย ซึ่งนายณัฏฐ์ชนน เข้าใจดี พร้อมยืนยันว่า สามารถทำงานร่วมกันต่อได้

ต่อมา ในวันนี้ (30 เม.ย.) มีรายงานข่าวว่า กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรายหนึ่ง ได้ดึงนายณัฏฐ์ชนน กลับเข้ากลุ่มไลน์ สส.พรรค เช่นเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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