จุลพันธ์ ประกาศ นำไรเดอร์-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กว่า 2 แสนคน เข้าระบบประกันสังคม ก่อนสิ้นปี ชี้เป็นอาชีพที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ

วันที่ 30 เม.ย.2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดงาน “SAFE DRIVE SAFE LIFE “ เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ วัฒนธรรมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งไรเดอร์และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า กลุ่มไรเดอร์และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอาชีพอิสระ มีผู้ประกอบอาชีพนี้กว่า 2 แสนคน ที่อยู่นอกระบบการประกันสังคม ตนเห็นว่าการประกอบอาชีพดังกล่าว เป็นอาชีพสุจริตที่ทุกคนต้องดิ้นรน เพื่อหาเลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัว

แต่ต้องยอมรับว่า อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ เพราะชีวิตต้องอยู่บนเส้นทางสัญจร บนท้องถนนตลอดเวลา ตนจึงขอให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน

นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตของทุกคน ตนในฐานะรมว.แรงงาน ขอยืนยันว่าจะพยายาม ผลักดันนำกลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการอาชีพนี้ เข้าสู่ระบบประกันสังคมให้ได้ ภายในสิ้นปี 2569 นี้

นายจุลพันธ์ ได้เป็นประธานมอบหมวกกันน็อค พร้อมปล่อยขบวนรถมอเตอร์ไซค์ ผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ และมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มาร่วมงาน กว่า 200 คัน รวมทั้งเยี่ยมชมบูธ ของแต่ละหน่วยงาน และบริษัทต่างๆ กว่า 10 บูธ

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