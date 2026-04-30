อนุทิน ปัดเก้าอี้ ครม.ว่างอยู่ ไม่คิดเว้นไว้รอ ศักดิ์สยาม ระบุเป็นสิทธิ์ฝ่ายค้าน-สว. ยื่นป.ป.ช. ทุกคนต้องทำตามสิทธิและหน้าที่

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 30 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม แล้วมีการจับจ้องว่าตำแหน่งคณะรัฐมนตรีที่เหลืออีก 1 ตำแหน่ง จะตั้งนายศักดิ์สยามเข้ามาว่า

“ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับเรื่องของคณะรัฐมนตรี เรื่องของการตั้งคณะรัฐมนตรี เป็นสิ่งที่ผมได้ดำเนินการ และดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง กฎหมายบอกว่า มีนายกฯ 1 คน และมีรัฐมนตรีไม่เกิน 35 คน ผมดำเนินการไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายศักดิ์สยามใดๆ ทั้งสิ้น”

เมื่อถามว่าที่มีตำแหน่งว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง นายอนุทิน กล่าวว่า คนมันพอแล้วกับเนื้องานในขณะนี้ พอแล้วมีคนมาช่วยตนในสำนักนายกฯ ถึง 3-4 คน และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลหลัก 2 พรรคก็ใช้รัฐมนตรีช่วยจากพรรคตัวเอง เนื้องานต่างๆ เพียงพอ จำนวนคนใส่เข้าในงานได้เท่านี้ มันจะเหลือที่นั่งหนึ่ง สอง หรือสามคน ก็ไม่ต้องใส่ให้เต็ม

เมื่อถามย้ำว่า หากมีการปรับคณะรัฐมนตรีจะดึงนายศักดิ์สยามเข้ามาหรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า “ไม่ดึงครับ เอาให้เคลียร์กันตรงนี้ เดี๋ยวไปพูดกันอีกว่าอีก 1 ที่เก็บไว้รอนายศักดิ์สยาม ตั้งแต่ท่านออกจากการเมืองไป ลาออกจากพรรค ลาออกจาก สส.ไม่เคยเข้ามาข้องแวะกับการเมืองเลย และก็ให้ความเคารพต่อคำวินิจฉัยของทุกหน่วยงานต่อคดีของท่าน

ท่านไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผมก็งงว่าเอาเรื่องของพรรคภูมิใจไทยไปผูกกับการตั้งคณะรัฐมนตรี ที่เหลืออีก 1 ตำแหน่งไปบอกว่ารอคุณศักดิ์สยาม ผมรับรองว่าไม่มีและไม่เคยได้พูดคุยกับนายศักดิ์สยามในเรื่องนี้เลย และคงไม่มีเรื่องนี้ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้“ นายกฯ ระบุ

เมื่อถามถึงกรณีฝ่ายค้านและสว.รวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นต่อ ป.ป.ช.ต่อกรณีนายศักดิ์สยาม นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นสิทธิ์ ทุกคนต้องทำตามสิทธิและหน้าที่ไปมองอะไรเขาไม่ได้ เพราะมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลและไม่มีความเกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี ที่ตนมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยที่ตนเป็นหัวหน้าพรรค

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