อนุทิน เผยถกทีมเศรษฐกิจ วางกรอบพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ย้ำดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ยึดประโยชน์ประเทศและประชาชน
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 30 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีเรียกทีมเศรษฐกิจเข้าหารือช่วงเที่ยงวันนี้ (30 เม.ย.) ว่า คุยกันเรื่องการเตรียมความพร้อมที่จะออก พ.ร.ก.กู้เงิน
ซึ่งยังมีขั้นตอนที่เราต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และมีประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนถึงจะทำ
เมื่อถามว่ากรอบวงเงินคือ 5 แสนล้านบาทใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราตั้งกรอบวงเงินไว้ ส่วนจะใช่จริงเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากัน แต่กรอบวงเงินก็แถวๆนั้น