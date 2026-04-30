โฆษกรัฐบาล ป้อง นายกฯ ไม่ได้เลี่ยงตอบกระทู้สด เหตุ ภารกิจเอี้ยด ชี้ มอบรมต.รับผิดชอบ แจงได้ชัดเจน
วันที่ 30 เม.ย.2569 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงกรณีที่นายกรัฐมนตรี ไม่ได้เดินทางไปตอบกระทู้สดที่สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 30 เม.ย.ว่า ในการถามกระทู้สด ทางสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งหัวข้อให้คณะรัฐมนตรีทราบในเช้าวันพฤหัสบดี โดยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ไม่ทราบประเด็นล่วงหน้า ทำให้บางครั้งไม่สามารถไปตอบได้เพราะมีภารกิจกำหนดไว้ล่วงหน้า หรือหากเป็นกระทู้ถามนายกฯ อาจมอบหมายให้รัฐมนตรี ที่รับผิดชอบไปตอบแทนได้
โดยกระทู้เรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม ไปตอบแทน เพราะเป็นโครงการที่กระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก แต่รองนายกฯติดภารกิจประชุมคณะกรรมการขนส่งทางราง ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งเป็นวาระสำคัญของการขนส่งทางรางไทย หลังพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.2568 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา และนัดหมายล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ และมีมติสำคัญออกมา อาทิ มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และรักษาสิทธิผู้โดยสาร รวมทั้งการเร่งออกฏหมายเพื่อให้ระบบตั๋วร่วมเกิดขึ้นโดยเร็ว จึงมอบหมายให้นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.มนาคม เป็นผู้ชี้แจงต่อสภาแทน
น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า สำหรับภารกิจนายกฯมีวาระงานตั้งแต่ประชุมคณะกรรมการตำรวจ ประชุมทีมเศรษฐกิจ และแถลงข่าวผลการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ทุจริตสวมตัว แปลงสัญชาติ และบ่อนการพนันผิดกฎหมาย เมื่อเสร็จภารกิจที่ทำเนียบ จึงไปร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่านายกฯให้ความสำคัญกับการทำงานของฝ่ายสภา สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ขออย่าตีความว่าการมอบหมายให้เจ้ากระทรวงที่รับผิดชอบงานไปตอบแทนเป็นการเลี่ยงตอบกระทู้ หากมองถึงเป้าหมายเพื่อการให้ข้อมูลที่ละเอียด รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลได้ครบถ้วนเต็มที่