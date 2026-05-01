รัฐบาล ย้ำ วันแรงงาน ลูกจ้าง มีสิทธิหยุดงาน-รับค่าจ้างปกติ ส่วนกิจการต่อเนื่อง กำหนดวันหยุดชดเชยอื่น หรือจ่ายค่าทำงานแทนได้ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน ได้รับความเป็นธรรม

1 พ.ค. 69 – น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ว่า วันแรงงาน ถือเป็น วันหยุด ตามกฎหมาย ที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างเทียบเท่าวันทำงานปกติ เพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างหลักประกันด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมหากลูกจ้างต้องทำงานในวันแรงงานแห่งชาติ

โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ หากทำงานล่วงเวลา ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนด และหากตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างต้องจัดวันหยุดชดเชยในวันทำงานถัดไป เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิครบถ้วนตามกฎหมาย

น.ส.ลลิดา กล่าวว่า ส่วนกิจการที่ไม่สามารถหยุดดำเนินงานได้ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานพยาบาล หรือ กิจการขนส่ง นายจ้าง สามารถตกลงกับลูกจ้าง เพื่อกำหนดวันหยุดชดเชยในวันอื่น หรือ จ่ายค่าทำงานในวันหยุดแทนได้ ตามความเหมาะสม

โดย รัฐบาล ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานอย่างต่อเนื่อง ยกระดับทุนมนุษย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างทั่วถึงและยั่งยืน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและหลักประกันที่เหมาะสม พร้อมย้ำให้นายจ้างทุกแห่งปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดประโยชน์ของลูกจ้างเป็นสำคัญ

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