“นายกฯ อนุทิน” เดินตรวจสถานที่ จัดงานสโมสรสันนิบาต สั่งปรับปรุง หลังคาทางเดินเข้า ตึกสันติไมตรี ให้เรียบร้อย สมพระเกียรติ เนื่องใน วันฉัตรมงคล 4 พ.ค.นี้
1 พ.ค. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า ไปยัง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อตรวจความเรียบร้อยการเตรียมงาน เพื่อรองรับการจัดงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันจันทร์ที่ 4 พ.ค.นี้
โดย นายกรัฐมนตรี ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ เปลี่ยนหลังคา ที่คลุมทางเดิน ระหว่างตึกที่เป็นพลาสติก และเชือกที่ผูกยึดหลังคาพลาสติกออก เพื่อความสวยงาม และสมพระเกียรติ โดยให้ทางผู้รับผิดชอบงานไปดูว่า จะเปลี่ยนอย่างไร เพื่อให้มีความเหมาะสม