“อนุทิน” เชื่อมือ “ศุภจี” เตือนพวกโจมตี ระวังเจ้าตัวเสิร์ฟกลับทำจุกเป็นแถว เมิน คนวิจารณ์ บอก พวกไม่หวังดีกับรัฐบาลอยู่แล้ว ไม่ต้องไปฟัง ชี้ พรรคเศรษฐกิจ-พลังประชารัฐ แค่ยกมือโหวตหนุนนั่งนายกฯ ส่วนอนาคตยุบรวมภูมิใจไทยหรือไม่ ตอบไม่ได้ เป็นกระบวนการภายในพรรคอื่น
1 พ.ค. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์
ที่ช่วงนี้โดนมรสุมเข้า และถูกโซเชียลกระหน่ำโจมตีเรื่องการทำงาน ได้มีการให้กำลังใจอะไรหรือไม่ โดย นายอนุทิน ถึงกับร้องหู้ย ก่อนกล่าวว่า นางศุภจี ทำงานหนักจะตาย ทำงานทุกวัน และก็นิ่งแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ช่วงนี้ นางศุภจี เหมือนโดนมรสุมหนัก พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก นายอนุทิน ถึงกลับย้อนถามว่า “ใครบอกว่า นางศุภจี โดนพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก อย่างนี้ตนก็แทรกมา 3 ปีแล้วมั้ง ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย นางศุภจี ไม่เคยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้”
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่า นางศุภจี ไม่ได้ท้อใช่หรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า ไม่มีเลย มีแต่ลุย ลุยจนบางทีต้องบอกว่า “พี่เบาๆ หน่อย พักผ่อนบ้าง”
เมื่อถามอีกว่า จำเป็นจะต้องมีคนมาช่วยเสริมทีมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่ต้อง สบาย”
เมื่อถามถึงกรณี พรรคเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็น พรรคร่วมรัฐบาล ได้ออกมากดดันให้ นางศุภจี ลาออกจากตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ นายอนุทิน กล่าวว่า “เขาแค่ยกมือให้ผมเป็น นายกฯ แหม ชอบทึกทัก”
เมื่อถามถึงกรณี พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมีจำนวน 5 เสียง และยกมือโหวตเลือก นายกรัฐมนตรี ให้เช่นกัน ในอนาคตเป็นไปได้หรือไม่ ว่าจะมายุบรวมกับพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวว่า อนาคตคืออนาคต วันนี้ก็เหมือนกัน เขายกมือให้ตนมาเป็นนายกฯ ยังถือว่า เป็นพรรคที่อยู่ในองค์ประกอบของการเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาล แต่ไม่ใช่พรรคร่วม เพราะไม่ได้มี รัฐมนตรี อยู่ใน คณะรัฐมนตรี แต่เป็นพรรค ที่อยู่ในซีกรัฐบาลเช่นเดียวกับ พรรคเศรษฐกิจ ซึ่งพรรคอะไร ที่ยกมือสนับสนุนให้ตนเป็นนายกฯ ตนถือว่า เป็นพรรคซีกรัฐบาลอยู่
เมื่อถามว่า ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเศรษฐกิจ ได้มีการเข้าไปยังที่ทำการ พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเพียงการประชุม เมื่อถามอีกว่า พรรคภูมิใจไทย จะโตกว่านี้อีกหรือไม่ นายอนุทิน อุทานว่า “โห เพิ่งเลือกตั้งเสร็จ”
เมื่อถามย้ำว่า หมายถึงการยุบรวมจากพรรคอื่นมาอยู่กับ พรรคภูมิใจไทย ด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า ตนคิดว่า เรื่องการยุบรวม ตนไม่มีสิทธิ์ไปให้ความเห็น เพราะต้องมีขั้นตอนผ่านกรรมการบริหารพรรคของเขา และเมื่อยุบพรรคเสร็จ สมาชิกก็มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ที่จะเลือกไปอยู่พรรคใด ซึ่งมีขั้นตอนอยู่
ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคภูมิใจไทย พร้อมที่จะโตมากว่านี้อีกใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนอยากให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปด้วยความมั่นคงมากกว่า ใหญ่ หรือ เล็กไม่สำคัญ เพราะตนเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีอยู่ 70 เสียง ก็ทำงานได้ ทำได้จนคนมาเลือกเป็น 190 เสียง
เพราะฉะนั้น เรื่องใหญ่ เล็กไม่สำคัญ สำคัญที่ว่าทำงานได้หรือไม่ ขับเคลื่อนได้หรือไม่ และผลักดันได้หรือไม่ ซึ่งเราต้องให้กำลังใจคนทำงานอย่าง นางศุภจี ตนมองว่า แข็งแกร่งขึ้นเยอะเลย
เมื่อถามว่า เป็นเพราะภายในพรรค ไม่ค่อยออกมาช่วย นางศุภจี หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “มันไม่ต้องช่วย เพราะเป็นรัฐมนตรีแล้ว จะต้องช่วยอะไร แต่ถ้าจะไปบอกว่า โอย ใจเย็นๆ นะ เรื่องธรรมดาปกติ อย่าไปถือโทษ อย่าไปปั่นโซเชียล โห ระดับนี้ มีแต่เขาจะโต้ตอบเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ หึ ระวังด้วย นางศุภจี แกธรรมดาเสียเมื่อไหร่ล่ะ เวลาแกเสิร์ฟกลับมาที โอ้โห จุกกันเป็นแถวเลยมั้ง”
เมื่อถามว่า ทางฝั่งของกระทรวงการคลัง จำเป็นต้องมี รัฐมนตรีช่วยเข้ามาเสริมการทำงานหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. เห็น นายสันติธาร เสถียรไทย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็มาช่วยงาน และทำทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้หมด
เดี๋ยวนี้การทำงานมีทั้งตัวของตนเอง ปลัดกระทรวงฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ก็มี ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึง รองนายกฯ ที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนรอง นายกฯ ด้านกฎหมาย และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังด้วย ซึ่งเป็นวิธีการในรูปแบบของตน จึงคิดว่า การทำงานแบบนี้เป็นไปได้ เพราะตนก็รับรู้ รับทราบว่า นโยบายของตน และคณะรัฐมนตรีของตน ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เมื่อติดตรงนี้ก็ไปหาหนทางที่จะทำทุกอย่างให้ได้
ตนย้ำไปว่า ประโยชน์จะต้องตกอยู่กับประชาชน และประชาชนรออยู่ ฉะนั้น ต้องทำให้เร็วที่สุด แต่จะต้องทำให้ถูกต้องและรอบคอบ รวมไปถึงต้องเกิดประโยชน์สูงสุด หลักมีอยู่แค่นี้
ตนถึงบอกว่า ทุกคนทำงานทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นเสียงเหน็บที่เข้ามา ก็มาจากฝั่งที่ไม่เคยปรารถนาดีกับรัฐบาลชุดนี้อยู่แล้ว เราไม่ต้องไปฟังอะไรมากมาย