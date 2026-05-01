เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ วันแรงงานสากล 2569 กางโรดแมป ยกย่องแรงงาน ฟันเฟืองหลักขับเคลื่อนประเทศ กางโรดแมป ยกระดับสิทธิแรงงานทุกกลุ่ม-คุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์ม-ปั้นทักษะสูงรับเศรษฐกิจมูลค่าสูง พัฒนาระบบประกันสังคมเข้มแข็ง เป็นธรรม ยั่งยืน ในระยะยาว
1 พ.ค. 69 – พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เนื่องในโอกาสวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม 2569 โดยยกย่องแรงงานทุกคนในฐานะฟันเฟืองสำคัญ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้
ทั้งนี้ ในฐานะที่พรรคเป็นทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ที่ดูแลกระทรวงแรงงาน จึงขอยืนยันชัดเจนว่า จะไม่หยุดทำงานเพื่อแรงงานในทุกด้าน เน้นการคุ้มครองสิทธิ และความปลอดภัย อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานกึ่งอิสระ อย่างแรงงานแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทย ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็ง เป็นธรรม และมีความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งบริหารจัดการโครงสร้างตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อรองรับการยกระดับทักษะแรงงาน (Upskilling) ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่ โดยเป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
พรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นในการร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทุกคนสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ
โดยพรรคเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อแรงงานไทยมีรากฐานชีวิตที่มั่นคงแล้ว ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ประเทศไทยมั่งคั่ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน