“วันกรรมกรสากล” ผู้ใช้แรงงาน บุกทำเนียบ เรียกร้อง “นายกฯ” แก้ปัญหาแรงงาน บี้ “คุ้มครองสิทธิ-ค่าจ้างเป็นธรรม-ค้านสูตรแคร์ เหตุไม่เป็นธรรม ผู้ประกันตน ม.33 ย้ำหยุดแปรรูป รัฐวิสาหกิจ

1 พ.ค. 69 – ที่บริเวณประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล ถนนราชดำเนินนอก กลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับ คณะกรรมการ สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และเครือข่ายองค์กรแรงงาน

นำโดย น.ส.ณีรนุช จิตตสม รองประธานสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาฯ , นายมาณพ เกื้อรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นายลาเร่ อยู่เป็นสุข เลขาธิการสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สรส.) และผู้ใช้แรงงาน ประมาณ 500 คน

เคลื่อนขบวนมาที่ ทำเนียบรัฐบาล จัดกิจกรรมเนื่องใน วันกรรมกรสากล ประจำปี 2569 และยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง ถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้แก้ปัญหาเชิงนโยบาย ผ่าน นายนพพร บุญแก้ว รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนรับเรื่อง

โดยผู้ใช้แรงงาน เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหา เรื่องค่าจ้างอย่างเป็นธรรม หยุดละเมิดสิทธิแรงงาน และให้การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ รวมถึงพิจารณาประกันสังคมเป็นธรรมทุกมาตรา โดยคัดค้านสูตรCARE ที่ไม่เป็นธรรม กับผู้ประกันตนมาตรา 33

รวมทั้งให้สิทธิ์ ในการรวมตัวรับรองอนุสัญญา ILO87,98 ตลอดจนหยุดแปรรูป รัฐวิสาหกิจ และพลังงาน ที่แพงขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากสถานการณ์โลก ที่ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น

โดย ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ขอบคุณสำหรับข้อเสนอของผู้ใช้แรงงาน และจะรับเรื่องเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ผู้ใช้แรงงานได้ร่วมรำวงวันเมย์เดย์ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับ

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