“พลพีร์” ลุยโคราชเปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย” ผนึกกำลังท้องถิ่น เปิดขายสินค้าราคาประหยัด บรรเทาความเดือดร้อนปชช. พร้อมสั่งการเข้ม ผู้นำในพื้นที่เร่งปราบอบายมุขทุกมิติ-คุมฝุ่นพิษ
1 พ.ค. 69 – นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการในพื้นที่อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายบุญเต็ม กัลยาพานิช ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายวรกร บุ้งทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา พ.อ.ท.สมพงศ์ หมั่นสาน นายอำเภอจักราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
นายพลพีร์ กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาลงพื้นที่ให้กำลังใจท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้อง อสม.ทุกท่านคือผู้ที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการทำงานร่วมกับตนมาโดยตลอด ทุกวันนี้ปัญหาที่เรายอมรับว่า กำลังหนักใจก็คือเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องปัญหาราคาสินค้า ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น
ตนมายืนอยู่ตรงนี้ ในฐานะตัวแทนของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอยืนยันว่า เราจะพยายามบริหารจัดการให้มีแนวทางลดค่าใช้จ่ายแก่พี่น้องประชาชนทุกคนอย่างต่อเนื่อง
โดย กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการร่วมมือกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ “ไทยช่วยไทย” สนับสนุนสินค้าและร่วมบูรณาการเครือข่ายในพื้นที่ขายสินค้าราคาถูกให้แก่พี่น้องประชาชนในรูปแบบตั้งบูธขายสินค้าทุกวันศุกร์ที่หน้าอำเภอ และรถพุ่มพวงที่จะนำสินค้าราคาถูกไปขายในแต่ละพื้นที่ของชุมชน
นายพลพีร์ กล่าวต่อว่า อีกเรื่องหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การทุจริตทางทะเบียนของกลุ่มจีนเทา การพนันบ่อนเถื่อน ปัญหายาเสพติด และการเผาสร้างมลพิษฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมรับไม่ได้
รัฐบาลจะดำเนินมาตรการเด็ดขาด ต่อผู้ที่กระทำผิด และเจ้าหน้าที่ผู้ปล่อยปะละเลย หากมีการจับกุมขึ้นในพื้นที่ของท่าน จะต้องถูกคาดโทษสถานเดียว ที่ต้องดำเนินการเด็ดขาดลักษณะเช่นนี้ เพราะเราอยากให้เกิดความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน เพราะถ้าวันนี้ ท่านเผาเยอะ รัฐบาล ก็ต้องมีการจัดสรรงบประมาณในการเยียวยาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่างไม่จบสิ้น
จากนั้น นายพลพีร์ ได้เปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย” บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอจักราช เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการห้างร้านในพื้นที่ ได้มีช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสินค้าอุปโภคบริโภคมาจัดจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด
อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระดับชุมชน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน