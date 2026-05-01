“นายกฯ” บุกบางใหญ่ ดูสินค้า “ไทยช่วยไทย” ช็อปกระจาย คิกออฟวันแรก สส.ปชน. เจ้าของพื้นที่ เข็นรถ บริการ อนุทิน เรียกมาใกล้ๆ บอกไม่ใช่ฝ่ายค้าน เป็นประชาชน ก่อน โฟนอิน 4 จว. คึกคัก ชาวบ้าน แห่ส่อง ถ่ายรูป เลขทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า นายกฯ ระบุ งวดนี้ออกแน่
1 พ.ค. 69 – ที่อาคารโดม ตลาดบางใหญ่ซิตี้ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” ลดภาระ ลดค่าครองชีพ
โดยมี น.ส.ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมี นายสุทัศน์ มีศิริ สส.นนทบุรี เขต 6 บางใหญ่ พรรคประชาชน ร่วมด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ นางศุภจี ยืนรอ นายอนุทิน มีประชาชน และแม่ค้าภายในตลาดมาขอถ่ายรูปจำนวนมาก ช่วงหนึ่งมีแม่ค้ารายหนึ่งได้เดินมาสะท้อนปัญหากับสื่อมวลชน ว่าวันนี้มันอัดอั้นจริงๆ อยากจะถามว่า รวยพอหรือยัง และอยากฝากบอกไปถึง รัฐมนตรีว่า วันนี้รวยพอหรือยัง ถ้ารวยพอแล้วมาแบ่งให้เราบ้าง เราเดือดร้อน วันนี้ที่มาไม่ได้มาเพื่อทะเลาะแค่มาถาม ซึ่งนางศุภจีที่อยู่ใกล้ๆไม่ได้หันไปตอบโต้ เพราะกำลังถ่ายรูปกับประชาชนที่มาขอถ่ายรูปอยู่
จากนั้น เมื่อ นายกฯ มาถึงบริเวณที่จัดงาน ได้เดินเยี่ยมชม และซื้อสินค้าภายในงานไทยช่วยไทย เช่น กระดาษทิชชู น้ำมันหอย น้ำยาล้างจาน น้ำมันพืช ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ทั้งนี้ระหว่างซื้อสินค้า นายสุทัศน์ สส.พรรคประชาชน ได้ช่วยเข็นรถเข็นช้อปปิ้งให้ นายกฯ ด้วย
โดย นายสุทัศน์ ระบุว่า วันนี้ พาคณะมาร่วม เป็น สส.ในพื้นที่ ขอเชิญชวนประชาชนให้มาจับจ่ายใช้สอย รัฐบาลได้จัดสินค้าราคาถูกมาเยอะ
ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นการทำงานที่ไม่แบ่งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ใช่หรือไม่ นายสุทัศน์ กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุด ทำสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่
ขณะที่ นายกฯ เรียก นายสุทัศน์ ซึ่งกำลังเข็นรถเดินช่วย นายกฯ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆ พร้อมกล่าวว่า ถือว่าไม่ใช่ฝ่ายค้าน ถือว่าเป็นประชาชนมาช่วยกัน ก่อนถ่ายภาพร่วมกัน
จากนั้น นายกฯ ได้เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายของอยู่ในตลาดบางใหญ่ซิตี้ โดยได้แวะซื้อของกินภายในงาน พร้อมอุดหนุนและชิมห่อหมกปลาอินทรีย์ ก่อนสั่งกินคู่ข้าวสวย พร้อมนางศุภจี และชมว่าอร่อย นอกจากนี้ยังซื้อและกินทุเรียนชะนี ชิมไอศกรีม ก่อนเหมามะม่วง แคนตาลูป ทุเรียน ภายในตลาดอีกด้วย
ต่อจากนั้น นายอนุทิน ได้โฟนอินสอบถามความคืบหน้าการคิกออฟโครงการ “ไทยช่วยไทย” ในวันแรก ไปยัง 4 จังหวัด ได้แก่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกฯ สอบถาม บรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่ คึกคักหรือไม่เป็นอย่างไร ขอให้ซื้อของหื้อม่วนนะหมู่เฮา
จากนั้น นายกฯ พูดคุยกับทางจังหวัดตราด ถามว่า ร้อนหรือไม่ ก่อนกล่าวว่า โอเคหรือไม่ ของเยอะไหม และชาวบ้านเห็นได้เลยหรือไม่ว่า ซื้อของได้ราคาปกติ พร้อมกำชับ ผู้ว่าฯตราด ขอให้ดูจริงจัง ไม่ใช่ ผู้ว่าฯ กลับแล้ว กลับกันหมด
ขณะที่ จังหวัดศรีสะเกษ นายกฯ กล่าวกับ ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ว่า วันนี้เงินเดือนออกให้เหมาเยอะๆ หน่อย และดูแลชาวบ้านด้วย วันนี้ตนก็ใช้ไป 30% ของเงินเดือนแล้ว ก่อนกล่าวอีกว่า งานดูดี คนเยอะ ขอให้ดูแลประชาชนได้ทั่วถึง ของไม่พอยังไง ก็ให้รีบติดต่อแจ้ง พาณิชย์จังหวัด และแจ้งมาที่ส่วนกลาง
ส่วนที่จังหวัดสงขลา นายกฯกล่าวว่า เดี๋ยวจะไปสัญจรที่แรกที่จังหวัดสงขลา พร้อมถามว่า ตอนนี้นักท่องเที่ยวสุดสัปดาห์เข้ามาเยอะอยู่หรือไม่ ขอให้ดูแลให้ดี
ภายหลังโฟนอิน นายกฯ ได้เดินเยี่ยมชมร้านค้าภายในตลาดบางใหญ่ซิตี้ต่อ โดยได้ซื้อปลาสวยงามไปเลี้ยง และได้ตักปลาเอง เป็นปลาคาริมายาเรดสปอร์ต 2 ตัว ตัวละ 500 บาท โดยนำไปเลี้ยงเอง 1 ตัว และอีก 1 ตัวมอบให้เด็กชาย ที่กำลังมาซื้อปลาภายในร้าน
โดย นายกฯ ระบุกับเด็กชายคนดังกล่าวว่า “ให้เลี้ยงแข่งกันนะ มาดูซิว่าใครโตกว่า” และนายกฯ ยังซื้อตู้ปลาด้วย ก่อนเดินมาอีกร้านซื้อปลาคาร์ฟจักรพรรดิ์ 4 ตัว
จากนั้นผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้ซื้อปลา จะนำไปไว้ที่บ้าน หรือไว้ที่ห้องทำงานทำเนียบฯ นายกฯ ตอบว่า จะซื้อไปใส่ตู้ที่บ้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ นายกฯ ได้นั่งรถยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ BYD ทะเบียน สน 32 กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” ลดภาระ ลดค่าครองชีพ โดยหว่างที่ นายกฯ เดินชมสินค้าภายในงาน ได้มีประชาชนมาถ่ายรูปกับทะเบียนรถ นายกฯ ที่จอดบริเวณงาน โดยบางคนระบุว่า เป็นหัวแล้ว งวดนี้ออกแน่