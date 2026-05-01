“อนุทิน” ป้อง “ศุภจี” หลังโดนกระแสดราม่าวิจารณ์ บอก ไม่ห่วง เพราะมั่นใจ คนที่โดน “พี่แต๋ม” หงายท้องขาชี้ฟ้าทุกราย

1 พ.ค. 69 – ที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากตรวจสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ เสร็จสิ้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางศุถจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยก่อนเดินเข้าวงสัมภาษณ์ นายอนุทินได้แซว นางศุภจี ว่า “พาไปไลฟ์สดขายทุเรียนหน่อย”

จากนั้น ระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้สอบถาม นายอนุทินว่า จะให้กำลังใจ นางศุภจี ที่ช่วงนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักหรือไม่ โดย นายอนุทิน ย้อนถาม ว่า “พี่แต๋มหรอโดนหนัก มีแต่คนที่โดน พี่แต๋มแหละโดนหนัก เห็นแกเงียบๆ แต่เวลาที่แกออกมาโต้หงายท้องขาชี้ฟ้ากันหมด”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น มีประชาชนนำดอกไม้มาให้กำลังใจ นายกรัฐมนตรี 2 ช่อ นายกรัฐมนตรี จึงมอบให้นางศุภจี 1 ช่อ

ผู้สื่อข่าวจึงถามว่า การมอบดอกไม้ให้กำลังใจ นางศุภจี ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบว่า “ไม่ต้องให้กำลังใจ แต่อยากจะบอกคนที่ตีท่านศุภจีว่า อย่าเพิ่งออกมาสวน เดี๋ยวจะจุกอีก”

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