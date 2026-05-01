“สุชาติ” สั่งลุยเพชรบุรี รับฟังเสียงประชาชน คุมเข้ม EIA โครงการพลังงาน–ปิโตรเคมี ย้ำโปร่งใสทุกขั้นตอน
วันที่ 1 พ.ค.2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการคัดค้านการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแปรสภาพคอนเดนเสทและน้ำมันดิบ และโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของบริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจาก สส.เพชรบุรี เขต 1 น.ส.ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์
รมว.ทส. ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ จำนงค์ศิริศักดิ์ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้กำกับดูแล พร้อมสั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เร่งจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างโปร่งใสและรอบด้าน โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง เลขาธิการ สผ. ลงพื้นที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นด้วยตนเอง
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 700 คน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยมีประเด็นข้อกังวลหลัก 3 ด้าน ได้แก่
1. ความไม่โปร่งใสในการรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อน
2. ผลกระทบจากโครงการโรงกลั่นน้ำมันเดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบ EIA เมื่อปี 2547
3. ความกังวลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิต เนื่องจากพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเกษตรกรรม
ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดอีกครั้งในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ครอบคลุมทั้งโครงการดังกล่าว รวมถึงโครงการทุ่นผูกเรือ ท่อขนส่งน้ำมันใต้ทะเล และคลังน้ำมันของบริษัท เอเชีย ลิงค์ เทอมินอล จำกัด
นายสุชาติ ย้ำว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมกำชับให้ทุกขั้นตอนของการจัดทำ EIA ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน