“นายกฯ” เร่งดัน พ.ร.ก. กู้เงินเข้า ครม. 5 พ.ค. นี้ ระบุ ไม่ต้องจำเป็นต้องเข้า ครม. เศรษฐกิจก่อน ส่วน วางกรอบ 4 แสนล้านบาท ใช่หรือไม่ รอให้ผ่าน ครม.

1 พ.ค. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการ ประชุม ครม.เศรษฐกิจ ว่า

ในวันจันทร์ที่ 4 พ.ค. เป็นวันหยุด จึงต้องเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้า ไม่ได้มีอะไรตายตัวว่า จะต้องประชุม ครม.เศรษฐกิจทันที เราเพิ่งตั้งองค์ประกอบเสร็จ

ซึ่งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง จะไปตั้งระเบียบวาระที่เป็นวาระประจำ และวาระอะไรที่จะต้องนำ แต่ไม่มีกฎระเบียบอะไรว่า จะต้องผ่าน ครม.เศรษฐกิจ ถึงจะเข้า ครม. วันอังคารได้

อันนั้นเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจ และจริงๆ เรียก ครม.เศรษฐกิจ ไม่ได้ เพราะคนที่เป็นกรรมการมีภาคเอกชน สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย อะไรต่างๆ

เมื่อถามถึง พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน จะเข้าที่ประชุม ครม. วันที่ 5 พ.ค.นี้ เลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พยายามเร่งเต็มที่

เมื่อถามย้ำว่า วางกรอบ 4 แสนล้านบาท ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า รอให้ผ่าน ครม.

เมื่อถามอีกว่า ในที่ประชุมหารือเมื่อวันที่ 30 เม.ย. มีข้อเห็นแย้งอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มีการประชุมกันหลายรอบแล้ว คิดถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่จะได้

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