‘สส.ปชน.นนทบุรี’ แจงภาพต้อนรับ ‘อนุทิน’ พร้อมคณะ เปิดโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ที่บางใหญ่ บอกไปยื่นหนังสือติดตามการแก้ปัญหาในพื้นที่-ต้อนรับตามฐานะเจ้าบ้าน มองเป็นมารยาทปกติ

1 พฤษภาคม 2569 – ที่สี่แยกบางโพ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายสุทัศน์ มีศิริ สส.นนทบุรี พรรคประชาชน ไปปรากฏตัว ร่วมงานที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ไปตรวจสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส ลดภาระค่าครองชีพว่า

จากการสอบถาม นายสุทัศน์ ได้รับข้อมูลว่า มีความตั้งใจที่จะไปยื่นหนังสือติดตามการแก้ปัญหาในพื้นที่ต่อตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรง แต่จังหวะหน้างานอาจจะให้นายอำเภอหรือเจ้าหน้าที่รับหนังสือแทน

ด้าน นายสุทัศน์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยหารือเรื่องทางด่วน M 81 รวมถึงปัญหาท่อประปาแตกไปแล้วในสภาฯ แต่เนื่องจากมีโอกาสที่นายกฯ และรองนายกฯ ไปเปิดงานไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดบางใหญ่

จึงถือโอกาสนี้จะไปยื่นหนังสือ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการดำเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่ แต่เมื่อไปถึงก็เจอท่านนายอำเภอก่อน ซึ่งรับปากว่า จะรับเรื่องไปดำเนินการต่อ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่บางใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงาน มีตนเป็น สส.เพียงคนเดียว จึงไปรับ นายกฯ ในฐานะเจ้าบ้าน เป็นมารยาทที่ถูกต้องที่ควรจะทำ

เมื่อถามว่า ขณะนั้นมีภาพที่ สส.ไปเข็นรถเข็นให้ นายกฯ ด้วย นายสุทัศน์ กล่าวว่า ในจังหวะนั้น มีรถเข็นมาเบียด เราจึงได้ผลักดันไป เพราะจังหวะนั้นคนเยอะมาก อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะเจ้าบ้าน หากมีคนมาซื้อสินค้าบ้านตน ก็มองว่า เป็นการบริการตามปกติ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

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