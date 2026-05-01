‘ปชน.’ เดินขบวนรณรงค์ ยื่นร่างกฎหมาย ประกันสังคม ‘ณัฐพงษ์’ ชี้ ปชช.-ผู้ประกันตน จะเป็นพลังผลักดันร่างผ่านสภา เชื่อหากผ่าน สส. ไป สว.ไม่น่ามีปัญหา ด้าน ‘สหัสวัต’ ลั่นต้องเอากองทุนสปส. ออกจากระบบราชการ-บริหารโดยมืออาชีพ ชี้ ต้องหาข้อเท็จจริงปมกองทุน 4,000 ล้านล่องหน
1 พฤษภาคม 2569 – ที่สี่แยกบางโพ สส.พรรคประชาชน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค
น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ นายเซีย จำปาทอง สส.บัญชีรายชื่อ น.ส.ธนพร วิจันทร์ สส.บัญชีรายชื่อ นายสหัสวัต คุ้มคง สส.ชลบุรี และน.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ พร้อมด้วยภาคประชาชน ร่วมเดินขบวนมายังอาคารรัฐสภา เพื่อยื่นร่างกฎหมายประกันสังคมของพรรคประชาชน
โดยนายณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคประชาชน เตรียมผลักดันร่างกฎหมายประกันสังคม ว่า การผลักดันร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ให้สำเร็จได้ จำเป็นจะต้องอาศัยพลังของประชาชน
โดยเฉพาะกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นเงินสมทบของผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก มีจำนวนเงินใหญ่กว่างบประมาณแผ่นดิน ผู้ประกันตน 20 ล้านคนควรได้รับความคุ้มครอง เงินดังกล่าวจะต้องถูกนำไปใช้อย่างโปร่งใส บริหารอย่างมืออาชีพ และยึดโยงกับผู้ประกันตน
ด้านนายสหัตวัต กล่าวว่า 1 ปีที่ผ่านมา การบริหารกองทุนประกันสังคมมีปัญหาอย่างมาก เราไม่เคยรู้เลยว่านำเงินของผู้ประกันตนไปทำอะไรบ้าง หากพวกตนไม่ออกมาพูดเรื่องนี้แทบไม่มีใครรู้เลยว่ามีการใช้เงินกองทุนไปลงทุนที่ไหน ใช้เงินอย่างไรบ้าง
ที่สำคัญการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวมาจากสามฝ่าย แต่ผู้บริหารกองทุนกลับเป็นฝ่ายข้าราชการ ซึ่งไม่ได้ใช้กองทุนประกันสังคมด้วยซ้ำ ต้องยอมรับว่าข้าราชการไม่ได้มีความเชี่ยวชาญที่จะบริหารได้อย่างมืออาชีพ ทำให้ผลตอบแทนกองทุนต่ำและนำมาสู่ปัญหาที่สี่คือปัญหาเรื่องความยั่งยืนของกองทุน
โดยมีการวิเคราะห์ว่าสามารถอยู่ได้ราว 25-30 ปี วันนี้เราจึงต้องปฏิรูปโครงสร้างเอาสำนักงานประกันสังคมออกจากระบบราชการ ทำให้เกิดความโปร่งใส เอามืออาชีพมาบริหาร ยึดโยงกับผู้ประกันตนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
เมื่อถามว่า ตามกฎหมายที่เสนอโดยพรรคประชาชน ลำพังเสียงของพรรคประชาชนเพียงพอที่จะผลักดันหรือไม่ จะมีการคุยกับฝั่งรัฐบาลหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มีการพูดคุยกันมาตลอด และนำมาสู่การทำกิจกรรมในวันนี้ แต่สิ่งสำคัญคือเสียงของผู้ประกันตน
ทั้งนี้ หากเสียงของสส.ผ่าน เสียงของ สว. ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร จากบริบทการเมืองที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่า ในช่วงของรัฐบาลช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง แต่ละพรรคการเมืองก็ออกมาสนับสนุนให้เอากองทุนประกันสังคมให้ออกจากราชการ ดังนั้น จึงคิดว่าไม่มีพรรคการเมืองใดออกมาคัดค้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าเงินกองทุน ล่องหน 4,000 ล้านบาท และสำนักงานประกันสังคม รวมถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า เป็นการลงข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนั้น มองเรื่องนี้อย่างไร และได้มีการสอบถามไปยังบอร์ดประกันสังคม รวมถึงทีมประกันสังคมก้าวหน้าหรือไม่
นายสหัสวัต กล่าวว่า ทีมประกันสังคมก้าวหน้ายังรักษาการบอร์ดประกันสังคมอยู่ และพยายามหาข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องนี้จากข้าราชการในสำนักงานประกันสังคม แต่ยังไม่ได้ความชัดเจนและยังไม่เห็นเอกสารว่า การลงข้อมูลผิดผิดอย่างไรหรือลงจุดไหนที่ผิด
ซึ่งตราบใดที่ไม่เห็นเอกสารข้อเท็จจริงย้ำว่าข้อมูลที่ยังไม่สามารถฟันธงได้ สำหรับพรรคประชาชนขณะนี้ใกล้ตั้งคณะกรรมธิการอย่างเป็นทางการยืนยันจะใช้กลไกกรรมาธิการติดตามเรื่องนี้ต่ออย่างแน่นอน
จากนั้นเวลา 15.30 น. นายณัฐพงษ์ และคณะ เดินทางมายื่นหนังสือถึง ประธานสภาฯ โดยมีตัวแทนกลุ่มงานประสานการเมือง และรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร มารับยื่นหนังสือ
นำโดย น.ส.รัชดาภรณ์ เอี่ยมอนันต์ รักษาการในตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ และว่าที่ร้อยตำรวจตรีสัณห์ พิริยะ นิติกรเชี่ยวชาญ เป็นตัวแทนรับ จากนั้นสส.พรรคประชาชน สลับกันปราศรัยเป็นระยะ