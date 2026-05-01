ปลัดมท. สั่ง ผู้ว่าฯเมืองคอน เร่งสอบข้อเท็จจริง เรียกเงินแลกสอบ อส. พร้อมชี้แจงประชาชนด่วนที่สุด ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อภาพลักษณ์มหาดไทย ย้ำไม่มีการเปิดรับสมัครสอบ อส.ตั้งแต่ปี 67
1 พ.ค. 69 – นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ ความว่า “แฉเรียกสามแสน แลกสอบ อส.เมืองคอน – ลูกไม่ผ่านพ่อ เรียกร้องศูนย์ดำรงธรรม เงินหายเจ็ดหมื่น อ้างจ่ายให้นายแล้ว…” ว่า
ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งแสวงหาข้อเท็จจริง และชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยเร่งด่วนที่สุด เนื่องจากเป็นประเด็นข่าวที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของฝ่ายปกครอง และกระทรวงมหาดไทย
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ตนได้รับรายงานจาก นายสมชาย สีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเด็นดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 30 เม.ย. เวลา 14.30 น. ผู้ร้องได้เดินทางมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์
กรณีมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอฉวาง เรียกรับสินบน เป็นเงิน 300,000 บาท แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ตามที่ได้กล่าวอ้างไว้ และได้รับเงินคืนมาเพียง 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และได้มีการทวงเงินส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับคืนมาโดยตลอดระยะเวลา 4 ปี และล่าสุดยังถูกข่มขู่ให้ได้รับความหวาดกลัว
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสั่งการไปยังนายอำเภอฉวาง เรียกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอฉวางทุกคนมาสอบถามเหตุการณ์ดังกล่าว
เบื้องต้นไม่พบว่ามีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอฉวางคนใดมีพฤติกรรมเรียกรับสินบนตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด และในข้อเท็จจริงปี 2567 ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน จ.นครศรีธรรมราชไม่มีการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่อย่างใด
นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของฝ่ายปกครอง กองบัญชาการกองรักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย และเป็นเรื่องที่สังคมส่วนรวมให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้
ตนจึงได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งสืบหาข้อเท็จจริง และดำเนินกระบวนการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน ควบคู่กับการชี้แจงสร้างความรับรู้เข้าใจประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสังคมโดยทั่วไปได้รับรู้รับทราบ ซึ่งจะติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด